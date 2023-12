Squilli di tromba…per Giuseppe Ranoia al “Coliffee” per Grano Tenero

E il riconoscimento per il versatile attore della Basilicata, che si cimenta in diversi ruoli ed esperienze, è venuto a Roma dalla terza edizione del Coliseum international film festival (Coliffee)che accende ogni anno i riflettori su opere provenienti da tutto il mondo. Una manifestazione nata con l’obiettivo di valorizzare cinema indipendente e opere prime e con una attenzione in continua crescita come riportano il sito www.coliffe.it sui numeri del 2023. Per Giuseppe Ranoia che ha accolto la notizia a Matera, dove interpreta Papa Onorio XIII nella scena di Francesco d’Assisi che gli chiede di poter realizzate a Greccio il primo presepe della modernità, si tratta da un riconoscimento inaspettato e per un’opera che tocca temi, storie, della tradizione e della gente del Sud, che vuole riscattarsi dalle scarse opportunità di una realtà che non consente di coltivare sogni. Come quello di suonare…per il successo. “La trama del film – dice Ranoia-ripercorre un po’ i percorsi a cui noi, operatori dell’arte, siamo costretti a fare in questa nostra terra madre e matrigna! Provvida di talenti ma, per dirla alla Manzoni parlando di Lomonaco:

“(…)

Tal premj, Italia, i tuoi migliori, e poi

Che pro se piangi, e ’l cener freddo adori,

E al nome voto onor divini fai?

Sì da’ barbari oppressa opprimi i tuoi,

E ognor tuoi danni e tue colpe deplori,

Pentita sempre, e non cangiata mai. ”



LA SINOSSI DEL FILM

“Grano Tenero” di Gioele Perretta (un bravo e talentuoso giovane di Francavilla in Sinni e che DEVE muoversi fuori dai confini regionali). È la storia di Rocco, un panettiere con la passione per la tromba e il jazz. Insieme al collega Dino, tutte le sere prepara il pane e fantastica di andare un giorno in America in qualche club a suonare la tromba. La sua vita subisce un cambiamento improvviso nel momento in cui incontra Stella, moglie di una persona in vista del paese (quasi un boss). Stella offre a Rocco la giusta motivazione per ricominciare a sognare un giorno di poter suonare. Il film è stato girato interamente in Basilicata (non credo abbia avuto il sostegno della Lucana Film Commission!). La produzione è ZUT Film Production di Dino Centonze (originario di Miglionico)Abbiamo ricevuto un bel numero di premi e, ovviamente, in Basilicata non siamo stati “cacati”, lucania film festival in capo!A Roma non conosco nessuno (non ho agenzia io) e il premio mi è stato assegnato …