“Signor sindaco, si vive solo tre volte…poi si muore!”… Madonna!

Quello del titolo è l’avverimento che il produttore Wolf, venuto nella Città dei Sassi per girare l’ennesimo film in questo set naturale, usato e forsanche abusato, rivolge al preoccupato sindaco nel cortometraggio che è stato proiettato nella serata di ieri al Cinema Guerrieri nell’ambito del Matera Film Festival 2025. Cortometraggio, scritto, diretto ed anche interpretato da Antonio Andrisani, nel ruolo di primo cittadino, dal titolo bondiano (nel senso di James): “Si vive solo tre volte“.

Un’opera come sempre esilarante e che è stata apprezzata dal numeroso pubblico accorso alla proiezione di quei densi 12 minuti. Ne è seguita una chiacchierata in cui Andrisani ha sottolineato come, anche in questa occasione, abbia provato a guardare oltre ciò che normalmente deriva banalmente (aumento di prezzi e quant’altro) da una situazione di una città “dopata dalle luci del cinema, dello spettacolo e dal turismo“, ovvero “la deriva del mancato rispetto del grande patrimonio a cui tutto dobbiamo, ovvero i Sassi”. Non è una novità, come ha ricordato, l’ha già fatto in passato con le altre sue opere come Sassiwood. Questo è, infatti, “un altro tassello, di queste cose che mi preoccupano, che mi infastidiscono e che cerco di rappresentare a quelli che sembra che non le vedano proprio.” Stiano tranquilli, comunque, coloro che lo ritengono per questo un rompiballe perchè ha annunciato che questo “ è l’ultimo peraltro, se Dio vuole farò un nuovo film ma in Puglia, quindi addio, vi lascio al vostro destino.” Amen! Non prima di sottolineare come questo corto sia “anche un grande omaggio a James Bond,a cominciare dal titolo, dal gattino. Addirittura le parole del nostro Gesù Bond alcune volte sono i veri dialoghi di un film di Bond.” E poi come chicca finale, ha annunciato che è andato in porto un altro progetto a cui ha lavorato e che andrà in scena il prossimo 24 novembre all’auditorium del Conservatorio di Matera. Una cosa nuova che non gli era ancora capitata. “Praticamente -ha detto- l’Orchestra della Magna Grecia mi ha commissionato una rivisitazione della favola di Pierino e il lupo, che ho riscritto a cominciare dal titolo che sarà: Pierino e la Lupa. L’ho ambientata a Matera, sotto il regime fascista e avrà la voce narrante di Dino Paradiso. ” Ci sarà come al solito da divertirsi. Non rimane che prenotare il relativo biglietto.

A parlare di questa avventura, sul palco, anche il produttore del cortometraggio, Donato Cosmo, figlio di Eustachio, per tutti Nino, che è stato lo storico gestore dei Cinema Comunale (oggi Guerrieri) e Kennedy di Matera. Che oltre ad aver preso le redini dell’attività di famiglia, ha ora avviato -con questa opera prima- anche un percorso nella produzione cinematografica, coadiuvato dalla moglie Maria Cappiello, arredatrice e titolare di una azienda di forniture per il cinema. “Ho puntato sulla realizzazione di un cortometraggio e mi sono affidato all’esperienza di Antonio Andrisani, Regista e Sceneggiatore. -ha detto- Probabilmente ci sono molti possibili attriti tra regista e produttore, però non è stato questo il caso, abbiamo avuto un rapporto molto sereno perché siamo sempre stati squadra, non abbiamo mai immaginato che si potesse divergere dalla buona riuscita del corto. Antonio poi aveva le idee totalmente chiare, molto precise, e ci siamo fatti supportare da una squadra che comunque conoscevamo entrambi, Vito Cea e la sua Rvm, che ha fatto tutto l’esecutivo.“ Il cortometraggio destinato ad un percorso festivaliero nazionale ed internazionale, è quindi prodotto dalla società Dimensione Cinema e, oltre che da Andrisani, è interpretato da: Francesco Siggillino, Giuseppe Ragone, Annarita del Piano, Giuseppe Ranoia, Cinzia Clemente, Claudia Cosmo, Eustachio Scarano e Manuela Festa.