“Si aprono oggi le iscrizioni alla prima edizione del Matera Film Festival, che si terrà dal 17 al 19 settembre

2020 nella città dei Sassi.”

E’ quanto reso noto in un comunicato stampa in cui si specifica che:

“Il Festival si articola in tre sezioni competitive:

1. MFF LONG: Concorso Internazionale aperto ai lungometraggi di finzione

2. MFF DOC: Concorso Internazionale aperto ai documentari

3. MFF SHORT: Concorso Internazionale aperto ai cortometraggi.

È possibile iscrivere opere di qualsiasi genere e nazionalità, girate in qualsiasi formato video, prodotte e

completate dopo il 1° gennaio 2018. Le iscrizioni si chiuderanno il prossimo 10 agosto 2020.

Il regolamento completo è consultabile sul sito www.materafilmfestival.it.

Saranno diversi i premi che verranno attribuiti dalle giurie ufficiali, grazie al supporto di Camera Service

Group (https://www.cameraservicegroup.it/it), service di produzione digitale per cinema e televisione,

partner della manifestazione.

Dopo la proiezione del film diretto da Alessandro Piva “Santa Subito”, primo evento speciale del Matera

Film Festival tenutosi lo scorso dicembre, l’organizzazione della manifestazione ha dovuto annullare tutti i

progetti previsti per i mesi successivi, a causa della pandemia da Covid-19 e ha deciso di posticipare le date

della prima edizione del festival (che avrebbe dovuto tenersi a giugno) al prossimo settembre e di realizzarlo,

per l’edizione 2020, in una forma abbreviata e in una modalità che coinvolgerà sia i cinema e le piazze

all’interno dei Sassi dove si terranno le proiezioni, sia la rete web, che proporrà in streaming parte del

programma del festival.”

“Nonostante il cambio di programma dovuto alla pandemia da Covid-19, il Matera Film Festival vuole

continuare ad avere tra i propri obiettivi quello di essere un “animatore territoriale” e di comunità

permanente, capace di offrire appuntamenti culturali durante tutto l’anno” hanno dichiarato Annarita del Piano

e Dario Toma, presidenti rispettivamente delle associazioni Camera con vista e Making- of, promotrici del

festival.

Il Matera film festival “è un progetto audace e visionario. Un percorso nato dalla tenace volontà di diversi

cineasti lucani, che con le loro associazioni hanno voluto puntare sulla città di Matera quale vetrina per mettere

in mostra la settima arte nelle sue diverse declinazioni” dichiara Nando Irene responsabile marketing del

festival – “Attorno a questa idea le associazioni Making-of e Camera con vista hanno accolto i favori della

Cineteca Lucana che si è impegnata a sostenere il festival in questo viaggio nel Cinema”.

Il Matera Film Festival è ideato, promosso e organizzato dall’associazione di promozione sociale Makingof in collaborazione con l’associazione culturale Camera con vista.

Il comitato organizzativo del festival è composto da: Anna Rita del Piano, Dario Toma, Nado Irene, Silvio Giordano, Giuseppe Mattia, Maria Vittoria Pellecchia, Maria Cappiello.”