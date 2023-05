Si presenta ROCKGATE, cortometraggio realizzato dagli alunni dell’IC Fermi di Matera

Sabato 10 giugno alle ore 10.30 -nell’Aula Magna dell’IC Fermi di Matera- si terrà la presentazione pubblica dell’anteprima del cortometraggio scritto, diretto e interpretato dagli alunni nell’ambito del progetto “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”- Azione a) “CinemaScuola LAB – secondarie di I e II grado”. Una iniziativa -si precisa in una nota- “partita a gennaio del corrente anno scolastico, è finanziata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM, che ha coinvolto studenti e docenti dell’Istituto in un appassionante percorso teorico-pratico di alfabetizzazione cinematografica culminato con la realizzazione del corto sotto la guida di esperti. La pellicola “Rockgate” racconta una surrealista Matera parallela ed è girata nei luoghi più suggestivi della città dei Sassi.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.