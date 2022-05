La proposta di Rocco Calandriello, anima del Lucania film festival, è di quelle suggestive, che incuriosisce non poco per la scelta di puntare l’obiettivo della cinepresa sulla realtà ebraica, dalla storia millenaria, tormentata, ma intrecciata a quella della cultura mediterranea ed europea. Senza dimenticare le ‘’tracce’’, piccole ma significative, che ci sono in Basilicata :dalle catacombe di Venosa (Potenza) alla presenze ebraiche a Matera con la individuazione di una sinagoga. Ne parlammo a settembre 2019 nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/presenze-ebraiche-a-matera-anche-una-sinagoga/ e della quale non si seppe più nulla. Poi i repertori annuali di musica klezmer durante la giornata della memoria. A rinfrescarcela, ma parlando di cinema, danza , cibo e musica, il Lucania film festival. Pronti per lo shabbat, con artisti, rabbini e accademici? Shalom



#TracceEbraiche #specialeLFF

🕎 Venosa 17 maggio 2022

🕎 Matera 18.19.20 maggio 2022

La 23a edizione del Lucania Film Festival 2022 è la prima nella sua nuova veste abbinata a un Paese, associata a una tradizione, a una cultura: l’iniziazione a questo nuovo format è nell’immensa e ancestrale sapienza ebraica.

“Speciale LFF – Tracce ebraiche”, partendo dalle catacombe ebraiche di Venosa, si presenta con una serie di incontri e workshop di Scrittura e Letteratura ebraica, performance di Musica, Teatro e Danza, percorsi dedicati alle scuole, fino alla celebrazione dello Shabbat nella città di Matera: festività sacra che con cibo, musica e letture sceniche, accoglie il sabato per ricongiungerci alla natura. Accademici, artisti e rabbini ci accompagneranno in questo profondo viaggio alla ricerca di radici comuni.



Programma, info e prenotazioni: www.lucaniafilmfestival.it

#cineperiferie #cinema #ebraismo

Tracce Ebraiche si avvale del patrocinio:

UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Ambasciata d’ Israele

CSE – Centro di Studi Ebraici

Università di Napoli L’Orientale

Comune di Venosa

Provincia di Matera

Comune Matera

Matera 2019

Rai Scuola

Rai Cultura – Arte

IL PROGRAMMA

SPECIALE LUCANIA FILM FESTIVAL – TRACCE EBRAICHE

17 maggio – Venosa / 18 – 20 maggio 2022 – Matera

La 23a edizione del Lucania Film Festival 2022 è la prima nella sua nuova veste abbinata a un Paese, associata a una tradizione, armonizzata a una cultura: l’iniziazione a questo nuovo format è nell’immensa e ancestrale sapienza ebraica. Si parte da Venosa, dove si trovano le catacombe ebraiche risalenti ai secoli IV e VI d.C. e attraverso epigrafi e incisioni le Tracce Ebraiche ci illustrano quell’insopprimibile esigenza umana di provare a fermare l’Immortale in un segno come cerca di fare il Cinema.

Dall’antico calcarenite delle suggestive catacombe ebraiche di Venosa, le Tracce ebraiche portano all’unicum architettonico del tufo di Matera – Capitale Europea della Cultura 2019 – dove il fruitore può immergersi in lectio magistralis di Scrittura e Letteratura e in affascinanti performance di Teatro e Danza ebraica: espressioni del corpo, intelletto e spirito si dilettano in parola e azione; il Festival si scopre festa arcaica e contemporanea, una preghiera che si intona e balla con il Sacro.

PROGRAMMA “SPECIALE LFF – TRACCE EBRAICHE”

>> 17 MAGGIO 2022 > H 17:00 / 21:00 – CASTELLO ARAGONESE – VENOSA

h. 17:00 / 19:00 – Sala del Trono / Loggiato

Forum interdisciplinare “Le catacombe ebraiche di Venosa. Tutela e valorizzazione tra passato, presente e futuro” con GIANCARLO LACERENZA (Presidente Centro Studi Ebraici), LUIGINA TOMAY (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Basilicata), MARIANNA IOVANNI (Sindaco di Venosa), DARIO DI SEGNI (Fondazione per i Beni culturali ebraici in Italia



Clicca qui e prenota il tuo posto

h. 19:00 / 20:30

Focus “I riti della cultura ebraica” a cura di MIRIAM CAMERINI

Clicca qui e prenota il tuo posto

h 20:30

Performance – Viaggio nella musica

Clicca qui e prenota il tuo posto

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

>> 18 MAGGIO 2022 > H 17:00 / 21:30 – EX OSPEDALE S. ROCCO – MATERA

h. 17:00 / 19:00

Lectio Magistralis “Italia e Israele allo specchio: rappresentazioni dell’altra nazione nelle cinematografie dei due paesi” a cura di ASHER SALAH

Clicca qui e prenota il tuo posto

h 19:00 / 20:30

Lectio Magistralis “Dybbuk e Taranta. Donne e storie di possessione. Ebraismo e Tarantismo” con l’antropologo FERDINANDO MIRIZZI e MIRIAM CAMERINI

Clicca qui e prenota il tuo posto

h 20:30

Performance di Danza Contemporanea “Jewish Soul” – coreografie di MARIO PIAZZA, coreografo assistente LUDOVIC PARTY, interpreti: le allieve del Liceo Musicale – Coreutico ISIS “Pitagora” – Montalbano J.

Clicca qui e prenota il tuo posto

Inaugurazione Mostra Cinetica “Dall’Aleph alla cinetica. Un alfabeto in metaverso” – Artiste Martina Venturini, Rosita Uricchio, Olga Poliektova, Tatiana Poliektova

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

>> 19 MAGGIO 2022 > H 09:00 / 20:00 – EX OSPEDALE S. ROCCO – MATERA

h. 9:00 / 12:00

Laboratori scolastici di Cucina Kasher con il rabbino maggiore ARIEL FINZI

h. 17:00 /19:00

Lectio Magistralis “Ortoprassi della Cucina Ebraica” con il rabbino ARIEL FINZI

Workshop “La panificazione della Challah”

Clicca qui e prenota il tuo posto

h. 19:00 /20:30

Il rabbino maggiore Ariel Finzi incontra la comunità ebraica lucana e pugliese e il pubblico

h. 20:30 / 19:00

Concerto/Spettacolo “Caffe Odessa” con MIRIAM CAMERINI (voce), MANUEL BUDA (chitarra e saz), BRUNA DI VIRGILIO (violoncello), ROUBEN VITALI (clarinetto)

Clicca qui e prenota il tuo evento

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

>> 20 MAGGIO 2022 > H 17:00 / 22:00 – EX OSPEDALE S. ROCCO – MATERA

17:00 / 20:00

Laboratorio di scrittura a cura di ANNA LINDA CALLOW

Clicca qui e prenota il tuo posto

h. 20:30 – Matera

Cena / Spettacolo “Lo Shabbat di tutti. Il Sabato ebraico” di MIRIAM CAMERINI, con ROUBEN VITALI, MANUEL BUDA e BRUNA DI VIRGILIO

Cicca qui e prenota il tuo evento

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PROGRAMMA PER LE SCUOLE

A seguito di seminari e laboratori realizzati all’interno delle scuole nei mesi di marzo/aprile, i ragazzi degli istituti che hanno aderito al progetto, incontreranno gli esperti con cui hanno realizzato le performance di danza, i saggi musicali e gli elaborati letterari. Di seguito il programma a loro dedicato

>> 17 MAGGIO 2022 > H 09:00 / 13:00 – CASTELLO ARAGONESE – VENOSA

h. 9:00 / 10:30

“Ebrei in Basilicata – Le catacombe di Venosa” con il prof. GIANCARLO LACERENZA

h. 10:30 / 14:00

Visite guidate – Catacombe ebraiche e Parco Archeologico di Venosa

>> 18 MAGGIO 2022 > H 09:00 / 12:00 – EX OSPEDALE S. ROCCO – MATERA

h. 9:00 / 12:00

Laboratori scolastici “I rituali ebraici” con MIRIAM CAMERINI – “Il Cinema Sociale israeliano” con ASHER SALAH

>> 19 MAGGIO 2022 > H 09:00 / 13:00 – EX OSPEDALE S. ROCCO – MATERA

h. 9:00 / 12:00

Laboratori scolastici Cucina Kasher con il rabbino maggiore ARIEL FINZI

>> 20 MAGGIO 2022 > H 09:00 / 13:00 – EX OSPEDALE S. ROCCO – MATERA

h. 9:00 / 12:00

Laboratori scolastici “La scrittura e l’alfabeto ebraico” con ANNA LINDA CALLOW

Si ringraziano le scuole aderenti: ISIS “Duni-Levi” – Matera, ISIS “Pitagora” – Montalbano Jonico, ISIS “Orazio Flacco” – Venosa, ISIS “Orazio Flacco” – Potenza, ISIS “T. Stigliani” – Matera, ISIS “A. Turi” – Matera.