E’ il 1978. Il noto attore Gian Maria Volontè, interpreta a Matera, il Carlo Levi, del ”Cristo si è fermato a Eboli” diretto da Franco Rosi. E intervista una comparsa, una donna del luogo durante una pausa delle riprese. E’ La signora Benevento Vienna che all’epoca aveva 57 anni. Ricordi scoperti quasi per caso da suo figlio Giuseppe Cotugno, a cui piacerebbe recuperare quelle sequenze, i contenuti di quella intervista. “Sapevo del suo ruolo come comparsa nel film- ricorda Cotugno-anche perché certe volte l’accompagnavo ad una masseria prossima a Matera. Ma non mi ha mai detto nulla della intervista. Sono stato in contatto anche con Giovanna la figlia di Volontè per aiutarmi a rintracciare la registrazione, ma senza esito.



Ho postato queste immagini sulla mia pagina Facebook, anche perchè sto cercando di rintracciare la pellicola della ripresa fatta a mia madre. Accanto sono l’operatore di macchina e il fonico. Sì è vero, scrive Giuseppe Cotugno, sono passati 43 anni, ma spero che venga fuori qualcosa, per realizzare questo mio desiderio” Cotugno ringrazia quanti potranno aiutarlo . Questi i recapiti: 329/1954667 e mail family.ctg@alice.it



Chi può aiutare un figlio che ha vissuto nei vicinati dei rioni Sassi si faccia avanti. E del resto Giuseppe ha partecipato a non poche produzioni cinematografiche. L’elenco è corposo. E per un piccolo cicerone del 1965 il percorso fu quasi naturale, tant’ che Nel 1968 visse una esperienza coinvolgente con il gruppo antagonista de “Gli Uccelli” . Nel 1964 fu uno dei tanti bambini nel film “Il Vangelo secondo San Matteo” diretto da Pier paolo Pasolini, poi aiuto macchinista nel film “Volontari per destinazione ignota”, diretto da Alberto Negrin, aiuto scenografo con Oscar Capponi e costumista con Tina Hess Pacifico ne ” L’albero di Guernica” di Francisco Arrabal , factotum sul set di ” Allonsanfan” diretto da Paolo ed Vittorio Taviani con Marcello Mastroianni. Nel 1970 in giro per i Sassi, i rioni ed i borghi per molti giorni con John Swope ( ai suoi tempi famoso fotografo di Hollywood) e sua moglie Doroty Mc Guire premio Oscar nel 1948), figurante (uno dei tanti) nel film “The passion ” di Mel Gibson e altri.



Ma resta il ricordo del “Cristo si è fermato a Eboli” il film che più ha colpito Giuseppe Cotugno. ” Ebbe una lavorazione faticosa da marzo a luglio del 1978. La troupe -ricorda- alloggiava negli alberghi di Matera e trascorreva due ore sulle strade lucane per raggiungere il set. Gian Maria come in altre occasioni preferì abitare nei luoghi delle riprese.

Levi era morto tre anni prima, ma Volonté lo aveva conosciuto durante le lunghe giornate del Vicario nel 1965. [ndr messa in scena teatrale del Vicario di Rolf Hochhuth che si tenevano a Roma al teatrino di Belsiana 48]

Ne costruì un ritratto ideale, consultando i documenti della fondazione che ne porta il nome, leggendone i libri e ammirando i quadri dove aveva fermato il mondo contadino”

Racconta Volonté: «Il libro di Carlo Levi ha proprio agito in profondità, ha lasciato un grosso segno, e stando lì si sente anche maggiormente che è proprio la sintesi di un’esperienza molto profonda. […] Quello che a Rosi interessava, e anche a me, era la mediazione che questo personaggio poteva fare fra l’occhio di Franco, che era quello della macchina da presa, e il mondo contadino che pian piano si andava scoprendo: quindi un rapporto di mediazione continua»

Il Cristo si è fermato a Eboli venne distribuito in due versioni: una cinematografica che fu proiettata a partire dal 23 febbraio 1979 e una televisiva (tre ore e quarantaquattro minuti), che fu messa in onda sulla Rete 2 dal 17 dicembre 1980 in quattro puntate, poche settimane dopo il sisma che aveva devastato una vasta aerea del sud, colpendo anche le località in cui si facevano le riprese. Il film è attualmente visibile su Rai Play .

>