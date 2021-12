Il filone biblico nella città del cinema, Matera, spiazzato dai film di cassetta con adrenalina e sceneggiatura a uso e consumo internazionale come per 007, che ha incassato milioni di dollari ed euro ? Antonio Andrisani e in tempi non sospetti lo aveva annunciato in Sassiwood, girato con Vito Cea. E del resto lo conferma anche il fallimento ”politico” e ”gestionale” della film commission lucana, esplosa in questi giorni, con il ”tanti saluti” alla compagnia di Basilicata dell’ex presidente Roberto Stabile . Come se non bastasse ci si è aggiunto anche il protagonismo, all’insegna del ” ma che ci azzeccano?” come direbbe l’ex pm di Mani Pulite Tonino Di Pietro, i tanti alberi di Natale di diverso gusto, luce e fattura spuntati come tante ”ammanite falloides” in città . Siamo , e lo ricordiamo a dotti, medici, sapienti e insipienti, con i rioni Sassi, una città presepe, ma dalle troppe contraddizioni culturali….Siamo alla undicesima edizione del presepe vivente nei Sassi, vantiamo una superba scultura policroma come quella di Altobello Persio in cattedrale, opere ”francescane” in cartapesta e terracotta di artisti e concittadini e una bottega ultracentenaria in via delle Beccherie, come quella dell’ Emporio Morelli nota come di ” Michele La Stoppa” dove l’aria di Natale si respira tutto l’anno. Siamo al paradosso. Altro che identità, tradizioni, disegno di sviluppo. E che dire delle deturpazioni con ruspe e forzature da mobilità insostenibile con larga banda light fidelity per valorizzare ( è un eufemismo) murgia Timone e i siti rupestri? Altro che i bisogni fatti in una chiesa del parco del direttore di fotografia del film, ingozzatosi di cozze. In Puglia e lo dice il direttore della super film commission barese ”certe cose” non si fanno nè nella chiesa di san Nicola e nè nei trulli. Qui si…E Antonio mastica amaro nell’era dei social che sputtanano tutto e tutti, anche sul set.



Meno male che con Sassiwood si ride, amaro, ma si ride e fa ridere come sa fare Antonio Andrisani e con la sapiente regia di Vito Cea che la vita della comparse, potenzialmente disoccupate, l’hanno descritta tra tanti paradossi. Ne usciremo ? Magari con meno tagli del nastro che lasciano il tempo che trovano e con un seguito a Sassiwood che attendiamo, per valorizzare le risorse e la cultura locale. Albino Pierro è tra questi. Magari con Christine Fox o con Cristina Volpe la cognata del location manager Vito Tafuni della Basilicata film commission, in quella Tursi punto di incontro di culture millenarie (cristiana e araba) come ha scritto e detto in tante occasioni l’amico, collega e appassionato di cinema Salvatore Verde. Pronti naturalmente a far saltare una cassa di bottiglie di spumante ” Sassiwood”, che il buon Michele Dragone tira fuori per ogni occasione. Dragone? E se arrivassero i cinesi con un film dall’investimento a sette zeri sull’ anno (o la malannata covid) del Dragone? AI profeti del nostro cinema Antonio e Vito l’invito a tirare fuori due pagine della Bibbia, come Cecil de Mille, e a resuscitare Lazzaro e i Lazzaroni, cacciati fuori dal tempio di Sassiwood. Naturalmente andate a vedere il film oggi, domani al Comunale e poi al Piccolo. Nel 2022 a Roma, Torino, Milano e poi a Cannes e Los Angeles. Glielo auguriamo.

Per un ripasso di quanto detto e scritto

https://giornalemio.it/cinema/sassiwood-allesordio-e-con-una-film-commission-tutta-materana/.