Anteprima nazionale di Sassiwood e pronti a ridere e a riflettere su narrazioni, provocazioni, luoghi comuni e non comuni presi con il massimo esponente per non perdere la bussola del rapporto tra Città e territorio, capacità e incapacità imprenditoriale (senza cultura di impresa non si va a fare nemmeno la spesa) e necessità di non perdere il rapporto tra cultura e poesia, con un omaggio ad Albino Pierro che merita una proiezione anche a Tursi, magari nella sua Rabatana.

Nel frattempo e a partire da sabato 18 dicembre l’anteprima a Matera, al cineteatro comunale ”Guerrieri, alle 21.00, che ha in programmazione il film di Antonio Andrisani e Vito Cea lunedi’ 19 e martedì 20 con tre spettacoli alle 17.30,19.30 e 21.30.

Il giorno dopo a ”Il Piccolo” con la proiezione unica alle 21.30. Scegliete pure giorno, luogo e orario e fate sapere via social, per telefono, posta o per strada ad Andrisani e Cea se vi è piaciuto. La critica ha attribuito già alcuni riconoscimenti. Ora dipende da voi.

Forse sarete in linea con Antonio con un riferimento all’Irishman di Martin Scorsese, che passa ad altri la possibilità (se mai lo dovessero contattare) di guidare la Lucana film commission, prossima a una nuova revisione statutaria per ripristinare la carica di presidente e di direttore con un paio di nomi che girano e che potrebbero essere entrambi materani. Vedremo. Oppure in linea con il più posato Vito Cea per un omaggio ad Albino Pierro. Entrambi, comunque, ma senza sbilanciarsi oltre a seguire l’evoluzione di Sassiwood guardano al futuro. Lavori in corso? Men’s at work? Vedremo.

Del film abbiamo parlato in altri servizi e l’ultimo legato a un intreccio con ‘’ No time to die’’ della 25^ serie di film dedicati a James Bond.

https://giornalemio.it/cinema/ma-007-non-ha-la-licenza-per-uccidere-la-biblica-sassiwood/

” E’ un film che fa ridere -hanno detto Andrisani e Cea- e riflettere sul ruolo del cinema nella nostra terra e su come intenderà muoversi la città, con le diverse prospettive che vengono dai produttori e da una ‘fantomatica’ film commission che opera a Sassiwood, a Matera città del cinema” .

Il film partito come cortometraggio nel 2013, e diventato lungometraggio nel 2020, ha ottenuto alcuni riconoscimenti. Nel cast figurano oltre ad Antonio Andrisani, nel ruolo di un direttore di film commission, Flavio Bucci, Uccio De Santis, Totò Onnis, Cinzia Clemente, Paolo De Vita, Giovanni Esposito, Fabrizia Sacchi, Paolo Sassanelli, Tiziana Schiavarelli e Pinuccio Sinisi.