Sarah e Saleem amanti clandestini a Gerusalemme.E Israele li perseguita.

L’amore come la cultura non dovrebbe avere confini, ma quando la guerra è ricorrente o sta per scoppiare come il 7 ottobre di due anni tra Israele e Hamas, con il genocidio ( è la parola giusta) consumato a Gaza, e allora la persecuzione e il rischio di rimetterci la vita è concreto. La trama del film ”Sarah & Saleem – La’ dove nulla è possibile” di Muayad Alayan,ispirato a una storia vera ne è la conferma. Se ne parlerà, dopo la presentazione alla mostra del cinema di Venezia, venerdì 31 ottobre a Melfi su iniziativa della locale Università popolare e del cineclub ”Vittorio De Sica” Cinit. E che sventolino le bandiere della pace e dell’amore.

LA PRESENTAZIONE DI ARMANDO LOSTAGLIO

Cinema e pace

L’Università popolare Nitti di Melfi e il CineClub “Vittorio De Sica” Cinit, col patrocinio del Comune

Di Melfi intendono offrire uno sguardo diverso dalla martellante visione di immagini televisive e di stampa che da anni ci trasmettono il dolore di un conflitto cruento dove sono gli innocenti a pagarne le conseguenze.

**Venerdì 31 ottobre ore 18,00 nel Centro Nitti,* con il saluto del sindaco Giuseppe Maglione, sarà presentato dal presidente della Università Michele Masciale e dal critico Armando Lostaglio del De Sica il film * *”Sarah & Saleem – La’ dove nulla è possibile”* di Muayad Alayan, della diaspora dei registi palestinesi.

È uno sguardo sul conflitto israelo-palestinese visto da un’angolazione insolita, che parte dall’intimità di una coppia (clandestina) per ampliarsi nel dramma fino a sfiorare situazioni kafkiane. Siamo a Gerusalemme, prima del tragico 7 ottobre, in un clima sempre ad alta tensione nella convivenza e nella tolleranza. Il film è ispirato da una storia vera ed *è stato presentato alla Mostra di Venezia e premiato in molti festival..