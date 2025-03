Saludos desde Cuba . A Bari il ‘’corto’’ di Fontana

Si può sorridere anche con una dentatura sgangherata, perché magari non si hanno soldi per curarsi, ma con occhi pieni di vita e mani che vogliono raggiungere l’altra parte del mondo, dove i ritmi dell’isola caraibica filtrano dalle limitazioni di un embargo che risale alla guerra fredda tra Usa e Urss. E allora ci sono i saluti da Cuba, come quelli messi in sequenza dal regista Giancarlo Fontana, e la sceneggiatura di Gianni Maragno. Due materani, e non sono i soli, che venerdì 21 marzo saranno a Bari, presso l’Archeoclub ‘’ Rizzi’’ in via Pellegrini a Bari per la proiezione del lavoro ‘’ Saluti da Cuba’’. Con loro, nella giornata mondiale delle persone Down, lo psichiatra materano Gustavo Marotta, l’attore protagonista Ezio Laterza per una storia ambientata da queste parti, a scuola,ad Altamura ( Bari) dove bastano una cartolina, un sorriso alla vita per capire tante cose. Dibattito e riflessioni introdotte da Giacoma Punzo, imprenditrice e dirigente Confimi.



SALUTI DA CUBA analisi di Maria Bruna Moliterni

Saluti da Cuba è un cortometraggio della durata di 22 minuti che si può inserire in un genere a metà strada tra l’umoristico e l’educativo. Girato ad Altamura con la partecipazione dei ragazzi dell’Istituto “De Nora” indirizzo Alberghiero, si inserisce nel progetto per le attività 2007-2008 previste dal POF.

Mentre scorrono i titoli d’apertura una voce maschile fuori campo introduce la narrazione e i personaggi con queste parole: “Grazie a mio figlio Ezio e al suo professor Bevilacqua ho capito che il sorriso è ovunque nell’aria che respiriamo, nei fili d’erba ma prima di tutto nello sguardo di mio figlio”. Ed è proprio quest’ultimo ad apparire per primo sulla scena, cammina fiero e sorridente con lo zaino in spalla, felice di andare a scuola. Lungo il tragitto passa a salutare il padre, dentista, da cui riceve un pacchetto di gomme per pulire e sbiancare i denti. Durante il breve incontro Ezio mostra al padre una cartolina di saluti da Cuba da parte del cugino. Subito dopo viene introdotto il secondo protagonista della storia il Prof. Bevilacqua, che davanti all’ingresso della scuola accoglie ogni alunno con uno smagliante sorriso. A guastare il buon umore del professore arriva il vicepreside Conversano, che butta la sigaretta a terra e apostrofa il collega con giochi di parole poco divertenti sul suo cognome. La scena si conclude con l’arrivo di Ezio che abbraccia il suo prof. e gli dà il pacchetto di gomme appena ricevuto, poi entrano insieme a scuola.

In questi pochi minuti iniziali si possono individuare tutti i contenuti narrativi che verranno sviluppati nel corso del film. La semplicità della regia e del montaggio, in linea con l’intento ironico della storia, si combinano, in perfetto contrasto con la ricchezza narrativa. Il racconto, infatti, fotografa diverse tematiche:

– I benefici del sorridere.

– L’importanza della cura personale. Nello specifico viene incentivata, quasi pubblicizzata, la cura dell’igiene orale per preservare un sorriso smagliante.

– Il rapporto padre-figlio e professore-alunno. Il prof. Bevilacqua riesce a mantenere un’atmosfera distesa tanto a casa, quanto in classe ed instaura un rapporto di complicità sia con suo figlio che con i suoi alunni.

– Le dinamiche tra colleghi. Tra il prof. Bevilacqua e il vicepreside Conversano si è instaurata una relazione di leggera subalternità, dovuta alla gerarchia dei ruoli, che oscilla tra lo sfottò e la burla. Sarà l’ironia a far nascere un’amicizia sincera tra i due.

– Il valore della diversità e dell’amicizia.

Il primo punto è il fulcro centrale attorno al quale ruota tutto il resto. Il cortometraggio si può considerare, infatti, come una piccola apologia del sorriso, di cui vengono declinati gli effetti positivi. Occorre prendersi cura dei propri denti, perche un bel sorriso mette a proprio agio gli altri e aiuta nelle relazioni sociali. Ridere e sorridere favoriscono l’ottimismo, il solo movimento di determinati muscoli del viso permette di liberare le endorfine, ormoni che hanno un legame con il benessere, con la riduzione del dolore e con il piacere. Tra le forme di comunicazione non verbale, il sorriso è uno dei messaggi emotivamente più coinvolgenti ed inequivocabili, oltre ad essere un comportamento contagioso. La presenza di buonumore nei gruppi di persone abbatte ogni barriera comunicativa ed apre le porte alla relazione, che sia amicale, intima, di coppia o di lavoro. Ed è proprio quello che succede nel film. Ezio e Bevilacqua con la loro positività e allegria sconfiggono la monotonia della quotidianità e annullano anche i più cinici e insensibili tentativi di minare la loro gioia di vivere.



Tutte le scene sono intrise di questo senso di gaiezza che permette di vivere con serenità ogni aspetto della vita e di apprezzare ogni piccolo piacere, come gustare un tarallo alla ricreazione. L’atmosfera di gioiosa vivacità viene creata anche dalla musica che realizza un preciso contrappunto sonoro al materiale visivo caricandolo di significato e sottolineandone l’ironia. Il rullio dei tamburi, i fiati e lo xilofono compongono un motivo simile ad una marcetta che fa da sottofondo alle scene più divertenti mentre le sequenze più serie sono accompagnate dalla melodia di un pianoforte.

Man mano che l’azione procede il sorridere diventa un valore assoluto e indispensabile anche per includere la diversità in tutte le sue sfaccettature. Diversità rappresentata dalle cartoline di saluti provenienti da tutto il mondo, che ritraggono i volti di uomini e donne delle più svariate culture e nazionalità uniti, anche se solo graficamente, nella loro sdentata felicità. Quella diversità rappresentata dallo stesso Ezio, affetto dalla sindrome di Down, il cui sorriso dolce e contagioso annulla la distanza che, spesso, comporta la malattia.

Sebbene il corto sia modesto nelle scelte tecniche e stilistiche la linearità dei dialoghi e delle situazioni fanno trasparire il messaggio con estrema nitidezza. Una maggiore attenzione, estetica e formale, nella costruzione delle inquadrature, nella scelta delle location, nell’uso della luce e nelle dinamiche tra i personaggi, avrebbe reso più accattivante il corto e, di conseguenza, più incisivo il tema centrale.

Victor Borge scriveva che “la risata è la distanza più breve tra due persone”. Saluti da Cuba sembra essere la conferma visiva di tale affermazione. Il riso svolge un ruolo fondamentale, immediato e non verbale nella conferma dell’appartenenza ad un gruppo e nell’abbattimento della gerarchia dei ruoli. Sin dalle sue origini, l’uomo ha impiegato la risata per creare e mantenere legami profondi e affettivi all’interno della comunità e del nucleo familiare. Questa tendenza trova perfetta espressione nella complicità tra Ezio e il prof. Bevilacqua che, grazie al potere benefico del sorriso, si consolida in una “pura e sorridente” amicizia per la vita.