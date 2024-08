Salandra: Silvia Scola presenta “Brutti, sporchi e cattivi” per I love the Bronx 4

Sarà “una giornata particolare” (per dirla alla Scola n.d.r) di teatro, cinema e musica quella del 21 agosto a Salandra (MT). Un giorno intero dedicato al IV capitolo del progetto I Love The Bronx, prodotto da Fargo Produzioni in collaborazione con Illoco Teatro e Onirica S.r.l., e il patrocinio del Comune di Salandra, con l’obiettivo di dare voce alle aree considerate al margine. “Dopo la buona riuscita delle prime tre edizioni che hanno dato il via a molti spunti di riflessione sul tema della periferia e sulle sue relative declinazioni, -si legge in una nota- la quarta edizione offrirà nuove suggestioni aprendosi a un nuovo leit-motiv: le periferie interiori.

Il pubblico sarà invitato a riflettere insieme ad attori, relatori e artisti su quanto il luogo in cui si vive sia in grado di condizionarci interiormente e su quanto un ambiente ostile può renderci ostili nei confronti degli altri. Il dramma di non riuscire più a distinguere ciò che è giusto dall’ingiustizia, il rischio è quello di essere complici di un’umanità disumana, difatti, comprende tutti, perchè il mondo reale non finisce sui titoli di coda del tg. In questa nuova edizione di I Love the Bronx il pubblico sarà protagonista indiscusso. Il programma comincerà a snodarsi sin dal mattino, attraverso un assurdo spettacolo itinerante per le vie del centro abitato, dove sarà possibile incontrare Gegè e Lucy Doris (interpretati dagli attori Giuseppe Ragone e Annarita Colucci, su testo di Nicola Ragone/Anna Maria Lagani con la regia di Nicola Ragone): due vagabondi figli di nessuno e soli al mondo che, legati da un utopico sogno di gloria, hanno unito le loro piccole solitudini creandone una sola, ma immensa. Uno spettacolo volutamente becero e sguaiato diviso in tre atti che attraverserà Salandra, la frazione di Montagnola e si concluderà in serata presso la Contrada Madonna del Monte, nel cuore del bosco salandrese.

Al termine del momento teatrale, questo luogo paesaggisticamente molto suggestivo, a partire dalle ore 21.00, si trasformerà in un cinema sotto le stelle con la proiezione di uno dei capolavori indiscussi del cinema italiano: il film “Brutti, sporchi e cattivi” diretto da Ettore Scola e interpretato da Nino Manfredi e presentato per l’occasione dalla figlia del regista, la sceneggiatrice e scrittrice Silvia Scola. Una scelta tutt’altro che casuale, un esempio di cinema classico del 1976 che ricostruisce un mondo ai margini della civiltà, una periferia immaginaria collocata tra le baraccopoli romane in cui si svolge la vita misera e immorale della famiglia del vecchio e dispotico Giacinto Mazzella. Al termine della proiezione, dalle ore 23.30 in poi, sarà il turno di I Play The Bronx il dj set che vedrà l’avvicendarsi dei dj Lorenzo Leroy, Pier Romano, Fiorellino e Mariolino.

L’ingresso presso la Contrada Madonna del Monte (comprendente l’arena cinema e il momento musicale) prevede contributo associativo di 5 euro.

I Love The Bronx 4 riprenderà con i suoi appuntamenti in autunno: il 5 ottobre presso l’ex carcere minorile di Avigliano (PZ) con uno spettacolo teatrale con l’attrice Ilenia Ginefra in cui il tema della periferia interiore si concentrerà sulla condizione del precariato vissuto dalle donne in età adulta, seguita da una performance musicale su immagini e poi, il 26 ottobre, presso l’ex carcere di Irsina (MT) con lo spettacolo dell’attrice Annarita Colucci che ci guiderà attraverso le stanze del museo immaginario della vita di un figlio mai nato, un racconto inusuale concepito sull’orlo dell’abisso.

Il quarto capitolo del progetto si concluderà, infine, a Roma con lo spettacolo dal titolo Come i coralli che vedrà nuovamente in scena Annarita Colucci il 13 e 14 gennaio 2025.

PROGRAMMA COMPLETO degli appuntamenti in calendario per il 21 agosto a Salandra:

Ore 12.00 Piazza San Rocco | Atto I

Gegè e Lucy Doris

Ore 17.30 Villetta – Montagnola | Atto II

Gegè e Lucy Doris

Ore 19.30 Contrada Madonna del Monte | Atto III

Gegè e Lucy Doris

Ore 20.30 Contrada Madonna del Monte

AperiBronx

Ore 21.00 Contrada Madonna del Monte

Proiezione del film “Brutti, sporchi e cattivi” regia di Ettore Scola. Presentato da Silvia Scola

Ore 23.30 Contrada Madonna del Monte

I Play The Bronx | Dj set con: Lorenzo Leroy, Pier Romano, Fiorellino e Mariolino

Ore 00.00 Contrada Madonna del Monte

Food and beverage