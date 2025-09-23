Sabato, al Matiff, proiezione del film “I Bambini di Gaza” di Loris Lai con musiche di Piovani

A Matera, in queste sere (dal 21 al 27 settembre) nel Cine Teatro Guerrieri, è in corso l’edizione 2025 del MATIFF (Matera International Film Festival) con un fitto programma che trovate a questo link: QUI. Durante la cerimonia di apertura di questa 6^ edizione, l’attrice Ester Pantano, madrina del festival ha ribadito che: ” stiamo vivendo questa serata anche come un momento di relax e spensieratezza ma la pace, purtroppo, non è scontata. Non possiamo rimanere indifferenti e non indignarci degli orrori e dei tantissimi morti di Gaza. Non dobbiamo dimenticare di pretendere la pace e di invocare “free Palestine”. Rimanendo in sintonia con tanta parte del mondo della settima arte che si sta unendo alla protesta che sta dilagando nella società contro il genocidio in corso a Gaza e alla occupazione abusiva della Cisgiordania ad opera dell’esercito israeliano. Come nella straordinaria giornata di sciopero generale di ieri. E della vita a Gaza che è stata sempre difficile e del rapporto tra israeliani e palestinesi visto dal punto di vista dei bambini, proprio nel momento in cui loro proprio sono le tante vittime sacrificali del progetto sionistico di annessione dei territori palestinesi, tratta il film che verrà proiettato fuori concorso, nella serata di sabato 27 settembre alle ore 17,00. “I Bambini di Gaza – Sulle Onde della Libertà“, primo lungometraggio del regista italo-americano Loris Lai che sarà presente in sala e con cui se ne discuterà.

Il film, liberamente ispirato al romanzo per ragazzi Sulle onde della libertà di Nicoletta Bortolotti (Mondadori), racconta, sullo sfondo della striscia di Gaza durante la seconda Intifada (2003), la speciale amicizia di due bambini: il palestinese Mahmud e l’israeliano Alon, uniti, nonostante tutto, dalla passione per il mare e per il surf; ma soprattutto racconta di come un’amicizia come la loro, che sfida le convinzioni del mondo degli adulti, possa stravolgere le prospettive sul mondo. Un film di grande attualità e potenza, arricchito dalle musiche originali di Nicola Piovani. I Bambini di Gaza – Sulle Onde della Libertà è prodotto da Jean Vigo Italia e Eagle Pictures con Rai Cinema in coproduzione con Potemkino, in coproduzione con B-Roll Production e Panoramic Film, ed è in distribuzione dalla Eagle Pictures dallo scorso 28 marzo. Nel cast: Marwan Hamdan, Mikhael Fridel, Tom Rhys Harries, con la partecipazione di Lyna Khoudri, Qassim Gdeh, Hussam Shadat, Yasmine Attia, Oday Saedi, Jaron Löwenberg, Ruth Rosenfeld, Jamal Sassi.