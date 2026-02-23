Sabato a Matera, “D’ISTRUZIONE PUBBLICA”, il docufilm sul progressivo smontaggio dell’istruzione pubblica

Sabato 28 febbraio, il Collettivodonnematera e l’Associazione culturale Energheia, presentano al cinema “Il Piccolo” di Matera il film-inchiesta “D’ISTRUZIONE PUBBLICA” di Federico Greco e Mirko Melchiorre che documenta la distruzione/ trasformazione della scuola pubblica italiana attuata dal neoliberismo. Unica proiezione ore 19:30 -E’ consigliata la prenotazione.

“Il film -si spiega nella nota- racconta il passaggio della scuola pubblica da strumento di emancipazione a ingranaggio funzionale al mercato. Le riforme più recenti hanno fatto si che la scuola sia un sistema produttivo impoverito, che richiede meno formazione critica e più competenze tecniche di base.

Il documentario intreccia due piani narrativi. Da un lato racconta la vicenda personale di Lorenzo Varaldo, dirigente scolastico torinese, e le sue battaglie in difesa del tempo pieno, dei programmi nazionali e della libertà d’insegnamento. Dall’altro lato ricostruisce in chiave più ampia il processo di riforme avviato dalla fine degli anni Novanta — a partire dall’autonomia scolastica — che ha progressivamente cambiato la natura dell’istruzione pubblica. Secondo il film, l’introduzione della didattica per competenze, la competizione tra

scuole e la logica della valutazione hanno subordinato la formazione culturale alle esigenze del mercato, contribuendo a un generale impoverimento del livello culturale.

La presentazione di D’ISTRUZIONE PUBBLICA si inserisce nel solco delle attività del Collettivodonnematera che già dal 2013 aveva denunciato gli effetti nefasti del sistema neoliberista.

Non solo studi autorevoli ma soprattutto le storie di ognuno di noi affermano ogni giorno che a qualunque taglio di risorse alla scuola pubblica, corrispondono direttamente innumerevoli vittime.

Se finora è potuto succedere adesso è il momento di mettere un argine. Occorre AGITARSI, INFORMARSI, ORGANIZZARSI. Vi aspettiamo al cinema.”