Rubini a Venezia con ‘’Leopardi il poeta dell’Infinito’’. Girato anche in Puglia

E questa sì che è una produzione di risonanza mondiale…La presentazione – fuori concorso e in prima mondiale- è al Festival del Cinema di Venezia, per quella miniserie dedicata al poeta di Recanati che scrisse brani di poesia intensa, che hanno superato il rigore dei secoli e fatto vibrare le corde dell’anima. E l’attesa c’è tutta, oltre che dalla critica e dal pubblico, per le proiezioni riservate di mercoledì 28 ai giornalisti e di giovedì 29 giugno(la première) come da programmazione che pubblichiamo più avanti. Attesa anche da parte di Apulia Film commission e Regione Puglia, che hanno sostenuto la produzione critta da Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini, la serie sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 in due puntate il 16 e 17 dicembre 2024. La serie, prodotta da IBC Movie con Rai Fiction e Rai Com , è stata girato (le ultime sequenze nella primavera di quest’anno) oltre che nelle Marche, Recanati, le riprese si sono svolte anche a Potenza Picena, Montecassiano, Colle Troia, Offagna, Osimo, Macerata, a Mantova, in Campania ( Leopardi visse a Napoli) e anche in Puglia . Qui sono state ricostruite alcune sequenze ambientate a Napoli (Taranto vecchia e a Martina Franca), presso la residenza dell’amico di Leopardi Antonio Ranieri (Museo Civico Romanazzi Carducci di Putignano). Utilizzate anche la spiaggia di Vignanotica (Foggia) e la Tipografia Portoghese di Altamura . ’Leopardi il poeta dell’Infinito’’ vede tra i protagonisti gli attori Leonardo Maltese nel ruolo di Giacomo Leopardi, Cristiano Caccamo (l’amico di sempre Antonio Ranieri, Giusy Buscemi (l’amatissima Fanny Torgioni Torzetti ed emblema dell’amore sublime), Valentina Cervi (la madre del poeta), Alessio Boni (il Conte Monaldo Leopardi ) Fausto Russo Alesi (nei panni del mentore Pietro Giordani), Alessandro Preziosi ( Don Carmine) e per altri personaggi Bruno Orlando, Serena Iansiti, Maria Vittoria Dallasta, Andrea Pennacchi e Roberta Lista. Complimenti a Sergio Rubini, attore e regista, che anche a Matera abbiamo apprezzato in più occasioni, nel corso di serate a tema o di approfondimento (ricordiamo lo spettacolo In Sud al Cinema Comunale )e per quel legame ‘’infastrutturale’’, che lega la Città dei Sassi a Bari passando per Grumo Appula dove il papà Alberto aveva prestato servizio come capostazione delle Ferrovie Appulo Lucano. Sergio un regista ‘’Infinito’’, che ha ancora tanto da affidare alla settimana arte.



dal sito www.labiennale. org

Programma Cinema 2024 (Pubblico)

29/08 15:00 PalaBiennale

03/09 19:00 Astra 2

Programma Cinema 2024 (Accreditati)

28/08 14:00 PalaBiennale

29/08 15:00 PalaBiennale

03/09 19:00 Astra 2



sinossi

Bambino prodigio. Adolescente ribelle. Poeta romantico, filosofo, pensatore politico. Giacomo Leopardi è stato il primo esistenzialista della modernità, riferimento dei tumultuosi anni del Risorgimento italiano, un “maledetto” che ha abusato della sua arte e del suo genio fino a rimanerne annientato. Attraverso il racconto dell’amico Ranieri ripercorriamo la vita del poeta dall’infanzia, alla fuga dall’opprimente ambiente familiare, allo scontro col nascente pensiero liberale e quello ecclesiastico, tra l’amore sofferto per la contessa Fanny Targioni Tozzetti e la malattia fino alla morte.

foto Dario Garofalo

commento del regista

È l’incontenibile amore per la vita il motore che muove Leopardi e la sua poetica; e il suo pessimismo è il risultato di una costante ricerca di felicità negata da un universo incomprensibile e sordo ai desideri degli uomini. La continua tensione del poeta verso la vita si manifesta attraverso una voglia di libertà, di amore e di bellezza, a costo di mettere in discussione ogni ordine costituito, dalla famiglia al conformismo dei suoi contemporanei. Sarà la ricerca di amore a spingere Leopardi oltre il recinto dorato della casa paterna, e sarà l’amore per una donna, l’ammaliante aristocratica Fanny Targioni Tozzetti, a diventare la sua ragione di vita, nonché a occupare uno spazio importante nella sua produzione letteraria; così come ancora una volta sarà nell’amore per il suo fedele e apollineo amico Ranieri che il nostro poeta riuscirà a colmare i limiti della propria fisicità. Genio visionario dietro cui palpita il cuore di un eterno ragazzo, incompreso dagli uomini della sua epoca, Leopardi è più interessato a rivolgersi alle generazioni del futuro, nelle quali ha continuato a trovare ascolto fino a oggi.

Produzione/Distribuzione

