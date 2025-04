Rispettarsi sin da piccoli. Se ne parla anche al Cinema

E l’appuntamento, come ci fa sapere l’ Ufficio Comunicazione BasilicataCinema – CineClub “De Sica” Cinit è per giovedì 10 aprile nella sala multicinema Ranieri di Tito Scalo (Potenza), dove è in programma la serata conclusiva del progetto ‘’Il cinema fra rispetto di genere ed evoluzione sociale’’. I protagonisti sono i piccoli con il grembiulino dell’ultimo anno della scuola d’infanzia e della primaria di Baragiano, Balvano e Ruoti. Per loro è stata una festa, che continua al cinema tra immagini, dialoghi, paesaggi e tante manine che si stringono. Come è nei titoli di coda…



Comunicato Stampa

Potenza – Un grande evento di cinema e creatività attende bambini, famiglie e appassionati del grande schermo. Giovedì 10 Aprile alle ore 17:00 presso la sala grande del Multicinema Ranieri a Tito Scalo, si terrà la serata finale del progetto Il cinema fra rispetto di genere ed evoluzione sociale, un’iniziativa dedicata a agli alunni dell’ultimo anno dell’infanzia e della primaria delle scuole di Baragiano, Balvano e Ruoti che fanno parte dell’Istituto Comprensivo M. Carlucci di Baragiano e Bella. Tale progetto è stato organizzato dall’Istituto presieduto dal Dirigente scolastico Lorenzo Rispoli, che si è aggiudicato il bando Cinema e Immagini per la Scuola del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura. Il progetto ha coinvolto ben 115 studenti dei tre diversi borghi lucani; i ragazzi della quinta classe e dell’infanzia si sono cimentati con il fantastico mondo del cinema, ed ha permesso loro di esplorare e confrontarsi su temi basilari come il rispetto di genere, l’inclusione e il cambiamento sociale attraverso la visione, scrittura, la sceneggiatura e la recitazione. Le lezioni sono state tenute dai docenti dell’Associazione BasilicataCinema con i corsi di critica, sceneggiatura, storia e recitazione del cinema: Chiara Lostaglio, Izabela Stoklosa ed Armando Lostaglio, con la direzione scientifica di Gabriele Di Stasio e il coordinamento progettuale della Prof.ssa Rosangela Pomponio. Dichiara il dirigente Rispoli: “L’educazione all’immagine e alla creatività mediante visione, scrittura e recitazione, per la scuola che rappresento rimane un aspetto imprescindibile e, grazie agli strumenti messi in atto dai Ministeri, facciamo tesoro della collaborazione di eccellenti professionalità che offre la nostra regione: i risultati si esprimono nell’entusiasmo dei bambini, che grazie al cinema si aprono a nuovi orizzonti culturali.”

Ufficio Comunicazione BasilicataCinema – CineClub “De Sica” Cinit

Potenza, 8.4.2025