Riparte al Piccolo “Obiettivo Rivoluzione” con i colori di “Rafiki”

Un film ”coraggioso”, Rafiki, come fu definito dalla critica nel 2018, perchè ambientato in Kenya. Un paese dove l’omosessualità continua a incontrare resistenze, pregiudizi e persecuzioni. A proporlo a Matera, per la quinta rassegna cinematografica Lgbt ” Obiettivo Rivoluzione”, l’associazione ” Risvolta” . La proiezione è fissata per venerdì 24 febbraio con due spettacoli alle 18.30 in lingua originale (swahili) e sottotili in italiano e alla 20.30 in lingua italiana.Il film, diretto dalla regista Wanuri Kahiu parla di un amore nato in maniera imprevista tra due ragazze Kena e Kiki. Antonella Bubble e Silvia Ferrari, attiviste per i diritti della comunità Lgbt introdurranno il film, che è stato proiettato al festival di Cannes. Il costo dei biglietti è di 4 euro(intero), 3,50 per i soci di Risvolta e 3 per gli studenti.



GLI ALTRI FILM DELLA RASSEGNA ”Obiettivo Rivoluzione-Il Diritto di amare”

3 marzo – Any Day Now

10 marzo – Gamberetti per Tutti

17 marzo – Girl

24 marzo – Parade

31 Marzo – Favola