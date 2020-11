Ci ha lasciato un patrimonio ideale e culturale davvero unico, che ha anticipato e non poco temi e pagine di storia del BelPaese in chiaroscuro, come quelle della morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta tragicamente il 2 novembre del 1975 a Ostia (Roma). Restano il suo impegno civile, artistico e l’eredità di un patrimonio che ha toccato anche la Basilicata degli anni Sessanta con quel capolavoro in bianco e nero che fu il film ” Il Vangelo Secondo Matteo”, girato anche a Matera e a Barile (Potenza). Proprio qui, nel centro del Vulture e presso l’Auditorium che porta il nome dello scrittore e regista friuliano, c’è stata la commemorazione del regista promossa dalle Associazioni di cultura cinematografica aderenti a CINIT Cineforum Italiano CineClub “Vittorio De Sica” e Cineclub “P. P. Pasolini”, unitamente a “Basilicata Arbereshe” Edizioni, ed in sintonia con il Parco Letterario Pasolini di Roma-Ostia Lido.



Ricordando Pasolini davanti all’Auditorium a lui dedicato a Barile

Barile – A 45 anni dalla scomparsa del poeta regista Pier Paolo Pasolini, avvenuta per mano omicida ad Ostia il 2 novembre del ’75, le Associazioni di cultura cinematografica aderenti a CINIT Cineforum Italiano CineClub “Vittorio De Sica” e Cineclub “P. P. Pasolini”, unitamente a “Basilicata Arbereshe” Edizioni, ed in sintonia con il Parco Letterario Pasolini di Roma-Ostia Lido, si sono incontrate davanti all’Auditorium Pasolini per la Commemorazione del Poeta regista – in forma breve e secondo DPCM – celebrando anche la recente scomparsa del Prof. Enrique Irazoqui (che interpretava “Cristo” nel celebre Film del 1964), peraltro ospitato qualche lustro addietro a Barile. A Barile come a Matera fu girato nel 1963 “Il Vangelo secondo Matteo”, una pagina memorabile per la nostra regione. Un momento di riflessione, dunque, su una personalità di così elevato spessore – sottolineano Daniele Bracuto (Cineclub Pasolini), Armando Lostaglio (CineCLub De Sica) e Donato Mazzeo (Basilicata Arbereshe) – necessario a tenere in vita la lezione di un grande regista e intellettuale che tanto manca alla cultura del nostro tempo. Pasolini fu anche disegnatore, oltre che poeta, studioso di dialetti e lingue etniche, tra cui per il Canzoniere Italiano, alcune belle poesie Arbereshe. Le sue liriche “Pioggia a Casarsa” in dialetto ” Furlane” tradotte all’Università della Calabria dal Prof. Gianni Belluscio. “Con Rocco Brancati – aggiunge Mazzeo – co-ideatore del Progetto Internazionale “Barile come Betlemme” partecipammo nel 2010 al Seminario Scientifico “Pierpaul Pasolini et le Christ” all’Università “La Sorbonne” di Parigi.

Molti i film e documentari realizzati in questi decenni sulla tragica fine del Poeta-regista. Da Marco Tullio Giordana ad Abel Ferrara (con un doloroso Willem Dafoe), il documentario di Laura Betti (realizzato insieme al lucano Pasquale Plastino), intensi reportage televisivi in bianco e nero. “Quando muore un poeta è come se morisse una stella in cielo”, sentenziava proprio Moravia durante le esequie. E una stella si è spenta, ma non la sua luce.

C.L. Comunicazione “De Sica”

Barile 1.11.2020