Se ne andò come oggi, era il 6 dicembre 1994, ad appena 61 anni, stroncato da un infarto sul set del film ” Lo sguardo di Ulisse” , l’eroe greco dell’Odissea, nel solco di quella civiltà ellenistica e mediterranea, che lo aveva visto interloquire nel ruolo di Carlo Levi con la ”santarcangiolese” Irene Papas nel ”Cristo si è fermato a Eboli”. Un tuffo nel passato, uno dei tanti che Armando Lostaglio fa nel ricordo che segue, sulla figura di Gian Maria Volontè. Tanti ricordi di un attore impegnato in ruoli diversi che ha conseguito successi e riconoscimenti rimasti nella storia del cinema. Ne aggiungiamo un altro ” Sacco e Vanzetti” uscito nel 1971 per la regia di Giuliano Montalto, sulla storia di due anarchici italiani e meridionali, Bartolomeo Vanzetti (interpretato da Gian Maria Volontè, e Nicola Sacco, interpretato da Riccardo Cucciolla. Un affresco sull’ingiustizia, la discriminazione, esaltato dalla colonna sonora cantata da Joan Baez sulla storia di Nick and Bart. Riascoltatela e apprezzerete l’interpretazione, una delle tante, di Gian Maria.



IL RICORDO DI Armando Lostaglio

Ci lasciava il 6 dicembre del 1994 Gian Maria Volonte’, un gigante del Cinema di ogni tempo, interprete versatile, personalità che entrava totalmente nei suoi peculiari personaggi con un mimetismo magnetico e ineguagliabile. Rubava l’anima ai suoi personaggI, sottolineava Francesco Rosi, per lui fu Enrico Mattei, e Luchy Luciano mafioso italo americano. Fu “Indio” nei maestosi western di Sergio Leone, Giordano Bruno per Montaldo, ed ancora l’attore-simbolo del cinema d’impegno civile per Elio Petri, forse il regista che piu di altri carpi’ l’ampia visione introspettiva e politica di Volonte’.



Il CineClub De Sica ha sviluppato la sua arte in una retrospettiva su Petri, qualche anno fa. Fu anche Aldo Moro per Giuseppe Ferrara, e Carlo Levi per Rosi in “Cristo si è fermato a Eboli” girato in Lucania. E fuori dai confini magnifico interprete per Godard, raggiungendo i vertici delle sue capacità interpretative riconosciute nel mondo, stimato da De Niro e Scorsese, Eastwood e molti altri. Volonte’ era proprio sul set del regista greco Angelopoulos quando fu stroncato da un infarto, a soli 61 anni, si girava ” Lo sguardo di Ulisse”, scritto insieme a Tonino Guerra. L’attore milanese fu sostituito nel film dal bergmaniano Erland Josephson, e si affermò al festival di Cannes, dedicato a quel gigante del Cinema.

Il volto di Volonte’ è un murales fra i vicoli di pietra di Guardia Perticara, in Lucania, segno indelebile del suo Carlo Levi, emblema di libertà e di impegno civile.

(Armando Lostaglio)