“Carabinieri nei Sassi, lassù alla Madonna dell’Idris. Cosa è successo? Un delitto? Operazione in corso? Di che si tratta? ” Poche domande che una comitiva di turisti romani, in transito a piedi per piazza San Pietro Caveoso, si è posta con qualche apprensione. Preoccupazioni e dubbi subito fugati, insieme ad altri concittadini, spiegando agli ospiti che si stavano girando le sequenze di una nota fiction televisiva: ”Imma Tataranni”. E subito dalla comitiva sono venuti fuori i nomi del regista Francesco Amato, degli interpreti Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo ,Alessio Lapice e di altri. Naturalmente seguiranno le puntate che saranno trasmesse a fine anno. Sono due mesi che la troupe della fiction Rai ”Imma Tataranni 2” gira a Matera, di giorno e di notte e l’evento non può che farci piacere per il ritorno di immagine che la Città dei Sassi, in particolare, ma anche altri luoghi del comprensorio e della Basilicata (Val d’Agri) avranno dalle avventure del tenace e sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, ispirato ai romanzi della scrittrice Mariolina Venezia. Senz’altro la fiction farà parlare anche per quel taglio tutto materano di Imma, con espressioni come ” Veloceee” e una gestualità della gente delle nostre parti. Merito della tutor dei Vanessa Scalera, l’attrice materana Lia Trivisani che ha saputo trasmettere quelle ”peculiarità”. Il resto lo fanno l’ambiente, l’accoglienza, le comparse locali che la Blu Video e il regista Geo Coretti hanno saputo trovare sul campo per tanti ruoli. E per tanti l’attesa di rivedersi o intravedersi in tv è motivo di soddisfazione e con qualche punto di vanteria tra amici e parenti.Il lavoro, prodotto da IBC Movie srl e Rai fiction, sarà trasmessa su Rai1 nell’autunno di quest’anno. La seconda serie avrà una durata di 8 puntate di circa 100 minuti ciascuna. Attendiamo il lancio…Ma tranquilli c’è ancora da girare. E se vedete movimento in giro con mezzi e uomini e donne dell’Arma guardatevi bene intorno. C’è sempre un sostituto procuratore pronto a coordinare le indagini e a trovare il bandolo della matassa, anche all’ombra dell’Idris. Di luss! Ma se ha i capelli rosso rame non può che essere Imma Tataranni. Non la disturbate e lasciatela passare: Veloceeee!