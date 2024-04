Resurrezione di Mel Gibson uscirà nel 2025. Proviamo a ospitare la Prima a Matera

Ma occorre muoversi per tempo. Occorre essere concreti e credibili per sondare la eventualità disponibilità del regista, autore di ‘’The Passion’’, girato a Matera e uscito nel 2004. Un tentativo va fatto e tocca all’Amministrazione comunale di Matera e alla Lucana film commissione, in primis, vedere cosa si può fare. Del resto quest’anno ricorre il ventennale dell’uscita di quel film, che contribuì e non poco a promuovere i rioni Sassi e il Parco Rupestre quale scenario davvero unico e suggestivo per le produzioni del filone religioso. Oggi, devastazioni progettuali di Murgia Timone a parte, mutate condizioni logistiche, costi e via elencando consigliano a una produzione di quella portata di andare altrove…Resta la possibilità di ospitare la prima, come propone il globetrotter Antonio Serravezza, che ritorna sulla proposta fatta nel 2022 https://giornalemio.it/cronaca/mel-gibson-invitiamolo-per-il-ventennale-di-the-passion-intanto-lui/ . Ne aggiungiamo un’altra per rafforzare la richiesta e indurre Mel Gibson a tornare ufficialmente nella Città dei Sassi: la cittadinanza onoraria. Per rinverdire una Passione…che non ha dimenticato e che ha alimentato nei mesi della produzione. Un ciack! di bentornato, welcome back Mel, ci sta, eccome.



Matera è una delle città più antiche al mondo e si mostra come un vero esempio di quei luoghi che furono abitati già dalla Preistoria. I suoi Sassi, con abitazioni scavate nel tufo, sono stati descritti da Fodor’s come “uno dei paesaggi più unici in Europa”. Questa antichità e suggestione rendono Matera un set cinematografico affascinante. Nel 2004, il regista Mel Gibson ha scelto Matera come location per il suo film “La Passione di Cristo” (The Passion). Questo film, girato in lingua latina e aramaico, mostra le ultime ore della vita di Gesù Cristo. Alcune scene furono girate presso il celebre Sasso Caveoso, caratterizzato da abitazioni scavate nel tufo, e presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (conosciuta anche come Chiesa di San Pietro Caveoso), un luogo di culto cattolico che risale al XIII secolo. Matera e i suoi abitanti saranno delusi ma è vero che “La Resurrezione di Gesù” non è stata girata a Matera, che è una location famosa per essere stata utilizzata nel film “La Passione di Cristo” di Mel Gibson. Matera è conosciuta per i suoi paesaggi suggestivi e le sue antiche architetture, che hanno fornito un contesto storico e visivamente impressionante per il film. Tuttavia, ci sono molti altri film che esplorano la vita e gli insegnamenti di Gesù, ognuno con le proprie scelte uniche di location e interpretazioni artistiche. Capisco che la decisione di non girare “La Resurrezione di Gesù” a Matera possa essere una delusione per la città. Tuttavia, è importante ricordare che le scelte di location per i film sono spesso basate su una serie di fattori, tra cui budget, logistica, disponibilità di risorse e visione artistica del regista. Matera ha comunque lasciato un’impronta indelebile nel mondo cinematografico grazie al suo ruolo in “La Passione di Cristo” di Mel Gibson. Speriamo che Matera possa continuare a essere apprezzata per la sua bellezza e il suo patrimonio storico, anche se non è stata scelta per questa specifica produzione. “La Passione di Cristo: Resurrezione”, uscirà il 18 aprile 2025, proprio nel giorno del Venerdì Santo. Questo atteso sequel, che noi materani speravamo fosse girato nuovamente nell’antica città dei Sassi, è una continuazione proprio de “La Passione di Cristo” del 2004, e si concentrerà sugli eventi accaduti nei tre giorni intercorsi dalla Crocifissione ala Resurrezione di Gesù Cristo. Nel film, nuovamente Jim Caviezel interpreterà nuovamente il ruolo di Gesù, mentre Maria e Pietro l’Apostolo saranno interpretati da Maia Morgenstenrn e Francesco De Vito. Sarà un’opera epica e drammatica che esplorerà gli avvenimenti tra la morte e la resurrezione di Gesù, includendo anche aspetti come la discesa agli inferi e la caduta degli angeli. Purtroppo si parla di riprese già pianificate in Messico e a Roma (Cinecittà) con location già affittate, ma la stessa cosa accadde a gennaio 2023 dopo di che Gibson, insoddisfatto della sceneggiatura, rinviò tutto per l’ennesima volta. Si vocifera che l’australiano che ha reso famosa nel mondo Matera sia venuto in città in anonimato e abbia trovato la città dei Sassi sconvolta rispetto a vent’anni fa e forse non è può essere più il set di un film storico come lo fù nel 2004. C’è da dire che la città in questi lunghi anni non è riuscita mai a cogliere una occasione per invitare Mel Gibson a Matera e potrebbe essere l’occasione buona per la prima del suo nuovo film in occasione dell’inaugurazione del nuovo teatro Duni che dovrebbe riaprire rinnovato agli inizi del 2024