Ragone, attore che fa Pa Pam! E tanto altro! (Il podcast)

E’ un momento di particolare visibilità per Giuseppe Ragone, attore lucano originario di Salandra, in TV con le repliche della 2^ stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” in cui interpreta il ruolo del giornalista Pino Zazza (nel mentre è stato impegnato a Matera nelle riprese della 3^ stagione) e contemporaneamente al cinema, con l’ultimo film di Rocco Papaleo “Scordato” in cui recita in diverse scene tra cui una divenuta oramai cult e che ha fatto il giro del web.

La esilarante interpretazione di uno stereotipato personaggio emerso da quell’humus di rivalità Potenza/Matera, che purtroppo continua a sussistere, e che vedrebbe addirittura Potenza trasformarsi in una nuova improbabile Dubai. Chissà, foss ca foss….! Con Rocco Papaleo Ragone si era già incrociato professionalmente al suo esordio nel cinema, nel 2012, nel film Viva l’Italia, in cui ambedue recitavano con Raoul Bova e Michele Placido. Ma lo scorso anno, il legame tra i due artisti si è manifestato con la presenza di Rocco Papaleo: sia nel video Wagliò, in cui Ragone sdoganava un simpaticissimo rap in stretto slang lucano (https://giornalemio.it/cultura/ecco-waglio-feat-rocco-papaleo-di-zep-ragone-pcche-no-turn-o-pais/), che come “padrino” della V^ edizione di “Storie parallele“, il festival del cinema documentario che si tiene d’estate a Salandra, organizzato insieme al regista Nicola Ragone, al musicista Carmine Iuvone e ad un team di altri valenti professionisti (https://giornalemio.it/cultura/consensi-per-la-v-edizione-di-storie-parallele/). La sua passione per la recitazione ha origini lontane e, come racconta lui stesso nel podcast che trovate più avanti, è risalente ad un laboratorio di teatro svoltosi durante un periodo di autogestione mentre frequentava il liceo. Dunque, Ragone si caratterizza come un artista a 360 gradi molto legato alla sua terra di cui ricordiamo ancora, per completezza, che ha recitato nel 2016 in “Beata Ignoranza” (con Alessandro Gassman), nel 2017 nel cortometraggio premiato ai Nastri d’argento “Cani di Razza”, nel 2018 in “Il tuttofare”, nel 2019 entra nel cast fisso di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” ed inoltre ottiene il suo primo ruolo da coprotagonista nell’opera seconda di Vincenzo Alfieri “Gli uomini d’oro“. Dal 2017 al 2019 è nel cast dello spettacolo campione di incassi “Sogno di una notte di mezza estate” con la regia ancora di Massimiliano Bruno. Inoltre, dal 2012 è nel cast fisso di Pedigrì, format teatrale romano di cui è anche fondatore insieme a Josafat Vagni e Tiziano Scrocca. Scusate se è poco…… per l’inizio di una carriera che merita il canonico: ad maiora! Nel frattempo godetevi il podcast registrato in questi giorni: