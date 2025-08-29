Ragazzi rioneresi al cinema con Astro boy

E’ l’ultima proiezione, sabato 30 agosto, delle proiezioni previste da ”Le Notti Bianche” inserite nella XXXI mostra CinEtica e con una pellicola dedicata ai ragazzi. Una serata di sano divertimento per un eroe dei cartoni animati, che ha tanto da insegnare anche agli adulti. Buona visione



Rionero. Con la proiezione del film di animazione ASTRO BOY si conclude sul Sagrato della chiesa di San Gerardo la XXXI mostra CinEtica dal titolo Le notti bianche, promossa da Parrocchia SS Sacramento con don Sandro Cerone, e CineClub De Sica Cinit.

Astro Boy è un film d’animazione del 2009 diretto da David Bowers. Il

film inizia con un sunto della storia di Metro-city: nel futuro, dopo che la Terra è stata completamente inquinata dagli scarti e rifiuti degli umani, la città giapponese e immaginaria di Metro-city si distacca dal suolo diventando una metropoli volante e grazie all’ausilio del geniale dottor Tenma e dei suoi avanzatissimi robot lavoratori, favorisce una vita tranquilla ai cittadini.

