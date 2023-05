Ragazzi. Pensateci. A “scuola” di cinema…è una opportunità

Come funziona? Da dove si comincia? Cosa c’è dietro un fotogramma, attorno alla sedia del regista e tutte quelle figure che compaiono nei titoli di coda? Sono alcune delle domande che i ragazzi di Matera, città del cinema, dovrebbero e potrebbero porsi dopo la sequenza di set e di produzioni che si susseguono in un set naturale che continua a calamitare l’attenzione di registi e produttori italiani e stranieri che non sempre trovano le figure professionali occorrenti, tant’è che sono costretti- anche per motivi di opportunità- a rivolgersi altrove. Peccato. Perchè ci sarebbe da lavorare eccome, in attesa – ma non ci facciamo molte illusioni- che realtà regionali, e con sede istituzionale a Matera- facciano sapere come e quando intendono fare. Ne sapremo senz’altro di più, come è prassi, a ridosso della campagna elettorale 2024. Per fortuna che privati e appassionati si muovono aldilà dei recenti sopralluoghi tecnici per la Scuola di cinematografia, della quale continuiamo a scrivere- a vuoto- da due consiliature. E allora il primo ciak, concreto, viene dalla Fondazione ” Le Monacelle” in grado di fare rete, con e tra quanti, si muovono per produrre cultura e fare rete. Così temi come regia,scrittura, scenografia, montaggio, trucco e parrucco e apporti tecnici e multimediali legati a nuove figure professionali, impegnate nella produzione cinematografica e autodiovisiva, caratterizzeranno il ” Laboratorio” che i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 potranno frequentare a Matera con il progetto ” Descrizioni in movimento”, promosso e organizzato dalla Fondazione ” Le Monacelle”. Gli allievi, che vorranno iscriversi e pagando un piccola quota per ogni lezione, daranno vita a classi di età comprese tra 11 e 14 anni e dai 15 ai 18. Una fascia di adolescenti che smanetta o utilizza il telefonino, fino all’alienazione dal reale, vedendo film, corti di animazione o le pagine social di attori, registi e via elencando. L’intento delle ”Descrizioni in movimento”, che è un viaggio nei mestieri della settima arte (il cinema), ha un intento di orientamento che guarda agli aspetti sociali , precisando che ” Fare un film significa migliorare la vita, significa prolungare i giochi di dell’infanzia”. E per saperne di più non resta che contattare gli organizzatori ai numeri telefonici 347/5151667 e 339/3545967 o scrivendo alla posta elettronica descrizioniinmovimento@gmail.com. E veniamo all’ iniziativa, sostenuta dal raggruppamento cinema e audiovisivo di Cna, che è stata presentata dalla presidente della Fondazione Antonella Ambrosecchia, dal direttore artistico Stefano Siggillino, dall’attore e regista Antonio Andrisani e da Dino Centonze location manager .



L’evento, non chiamateli corsi, comincerà al termine dell’anno scolastico e andrà avanti fino a luglio 2023. ” E’ un progetto -hanno detto gli organizzatori- che ha l’obiettivo di suscitare nei giovani curiosità, consapevolezza e interesse in una città che è set naturale, internazionale, di produzioni cinematografiche- Sarà una esperienze per incoraggiare passioni, far emergere attitudini e,magari, talenti in erba che potrebbero contribuire allo sviluppo del settore”. Il programma- riprendendo quanto scritto su una brochure- prevede lo svolgimento di 20 appuntamenti di 4 ore ciascuno, con l’apporto di professionisti della cinematografia del territorio di diverse diverse discipline. I docenti introdurranno anche con esercizi pratici alle molteplici attività legate alla realizzazione di un film. Le basi apprese dai ragazzi nei primi 15 incontri confluiranno in una fase di 5 giornate, di laboratorio, che porteranno a partire dalle idee alla realizzazione di un progetto audiovisivo di cui saranno protagonisti. Le lezioni saranno tenute, oltre che da Antonio Andrisani e Dino Centonze, da Antonello Di Gennaro, Vito Cea, Angelo Cannarile, Tony Notarangelo, Nunzia Decollanz, professionalità locali che operano con successo nel settore cinematografico e audiovisivo.Ma tocca anche alla scuola, e citiamo in proposito quanto realizzato per esempio da Geo Coretti al Liceo Artistico ‘ Carlo Levi” di Matera, attivarsi con una programmazione mirata per formare e orientare alle professioni cinematografiche. Ci sta, a questo punto, un tuffo nel passato a quasi 50 anni fa… Quel ‘cinema’ che ha lasciato all’ingresso di via Riscatto, sede della Fondazione ”Le Monacelle”, una scritta antecedente al 1975, data di uscita del film di Francisco Arrabal ” L’albero di Guernica” . Una scritta riportata sulla brochure dell’iniziativa…quasi un segno di continuità tra le produzioni della Prima Repubblica, con poche figure professionali (dal regista all’attrezzista) a quelle di oggi dove al computer si possono montare e ampliare realtà, prospettive, dimensioni e contesti del cinema di un futuro in divenire. E chissà che con la Fondazione Monacelle non nasca una Matera Film factor commission? E’ auspicabile. Servono,infatti, tanti fatti e pochi selfies da filiera social.



Illustrazione di Stefano Siggillino, Fotografia di Antonello Di Gennaro, aforisma di Francois Trtuffault, grafica e comunicazione AndriSide, stampa La Stamperia Liantonio Matera