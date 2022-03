Semplice nella formula e stimolante nelle finalità con un impegno preciso, per i giovani, ad amare e a interessarsi di cinema. E’ la finalità del 16° concorso ‘’ Francesco Dorigo 2022’’ promosso dal Cinit Cineforum italiano, rivolto ai giovani fino a 26 anni, che vengono invitati a inviare una recensione di un film che hanno visto al cinema. Cosi’ suggestioni, impressioni, valutazioni su storia, fotografia, musica, interpretazione diventano il punto di partenza per descrivere quello che si è visto con l’occhio dello spettatore. Qualcuno magari metterà in luce passione e spirito critico del nostro Armando Lostaglio. Magari. Il concorso di quest’ anno ha una sezione dedicata alla vasta produzione di Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita. Un motivo in più per partecipare e per andare al cinema e apprezzare lo sforzo ‘’qualitativo’’ e ‘’formativo’’ dei Cinit.

16° Concorso “Francesco Dorigo” – 2022

Bando di Concorso Nazionale riservato agli studenti delle Università

Una sezione è dedicata al Centenario di Pier Paolo Pasolini

***

Ha sede a Venezia il Cinit – Cineforum Italiano, l’Associazione Nazionale di Promozione Culturale Cinematografica, fondata oltre cinquant’anni or sono, e riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Aggrega in tutta Italia circa un centinaio di Cinecircoli. Da 16 anni bandisce il Concorso Nazionale “Francesco Dorigo”, riservato agli studenti regolarmente iscritti all’Università.

I partecipanti dovranno inviare un proprio elaborato scritto, sotto forma di recensione, con proprie riflessioni e personali considerazioni su un film visto nelle sale cinematografiche durante le stagioni che vanno dal 2019 al 2022. Questa edizione si avvale di una Sezione speciale dedicata a Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario della nascita. Quindi, con i requisiti e le modalità previste dal concorso, è possibile partecipare con un elaborato, un breve saggio o una recensione sul rapporto di Pasolini con il cinema. Lo rende noto il Presidente nazionale Cinit Massimo Caminiti, affiancato dal suo vice Armando Lostaglio, fondatore e presidente del CineClub “De Sica” in Basilicata.

Sono ammessi al concorso tutti gli studenti, regolarmente iscritti all’Università, che alla data del 31 agosto 2022 non abbiano superato il 26° anno di età.

L’elaborato non dovrà superare le 3.000 (tremila) battute, inclusi gli spazi, e dovrà essere inedito.

La recensione dovrà pervenire entro il 30 giugno 2022 alla sede del Cinit – Cineforum Italiano, Via G.Querini n. 19/a – 30172 Mestre (Venezia), farà fede il timbro postale. Sarà possibile, inoltre, partecipare inviando il proprio lavoro per e-mail al seguente indirizzo: concorsi.cinit@yahoo.it .

I partecipanti dovranno riportare sul retro del foglio (o di seguito all’elaborato) le proprie generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita), il proprio recapito (residenza e domicilio), i propri riferimenti telefonici, aggiungendo l’indirizzo e il recapito telefonico dell’Università di appartenenza.

Il vincitore primo classificato, che avrà presentato l’elaborato ritenuto dalla giuria migliore per originalità e per contenuto, riceverà in premio un soggiorno di 6 giorni/5 notti a Venezia e l’accredito culturale per accedere gratuitamente alle proiezioni della 79° Mostra Internazionale del Cinema che si svolgerà dal 31 agosto al 10 settembre 2022 e partecipare alle attività del CINIT e agli incontri di stage, di critica, di analisi e di lettura del film tenuti da esperti.

Questo avverrà anche per il vincitore primo classificato della sezione speciale 2022 su Pasolini.

Gli altri partecipanti, se menzionati dalla giuria, riceveranno delle pubblicazioni curate dal Cinit. Inoltre, alcune tra le migliori recensioni pervenute verranno pubblicate su NonSoloCinema, rivista on-line di informazione cinematografica e culturale (www.nonsolocinema.com), su Filmagazine, rivista on-line sul cinema e sui festival cinematografici (www.filmagazine.it), e su Cin&media trimestrale cinematografico edito dal Cinit.

Il Cinit si riserva la possibilità di aumentare il numero dei vincitori. Gli studenti vincitori e quelli segnalati potranno collaborare durante la Mostra di Venezia alle varie testate curate dal Cinit e sul sito specifico realizzato per la Mostra di Venezia (www.mostradelcinema.net).

La giuria sarà composta da tre esperti nominati dal CINIT e dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani). Le decisioni della giuria saranno insindacabili e inappellabili.

Saranno esclusi gli elaborati che perverranno oltre la data di scadenza e non avranno le caratteristiche e le informazioni richieste dal presente bando.

Per ulteriori informazioni: CINIT – Cineforum Italiano, Via G. Querini 19/a – 30172 Venezia-Mestre

Tel./Fax. 041.962225 e-mail: info@cinit.it – www.cinit.it