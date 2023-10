Questa sera Imma Tataranni contro i “Ladri di futuro”. Penultima puntata della 3 stagione.

Questa sera, sempre su RAIUno – 21,30- andrà in onda la terza (e penultima) puntata della terza stagione di “Imma Tataranni- Sostituto procuratore” dal titolo “Ladri di futuro“. Dalle anticipazioni si apprende che il nuovo caso da risolvere riguarda un omicidio avvenuto nella frazione La Martella, vittima Fatima Sarkam, una giovane diciottenne di origini bangladesi. Come sempre Imma Tataranni non si arrende alle prime apparenze che condurrebbero in una direzione, facendo emergere con le sue indagini una situazione molto più complessa di quanto sembri inizialmente. Con la scoperta di nuovi dettagli che confondono le acque ma che poi svelano una verità molto diversa da quella che tutti sospettavano. Ovviamente, come sempre, c’è l’evolversi del corollario della sua vita privata. Dai contrasti e delle incomprensioni con la figlia Valentina, condite dalla intrusione della paterna, Filomena, che decide di fare una visita sorpresa alla nipote a Napoli per controllare come se la cava la nipote nella grande città. E poi sul fronte delle relazioni interpersonali. Con Diana, la sua assistente, che ha segretamente aderito a un sito di incontri online, a Pietro -suo marito- che sviluppa un legame con Sara, una paleontologa che pratica pugilato, sino al bel Calogiuri che, ossessionato, in segreto continua ad indagare in proprio sulla morte di Romaniello. Bene, non resta che godersi questo nuovo appuntamento che sicuramente segnerà un’altra vittoria “auditel” per questa serie sempre più contraddistinta dal fascino indiscusso della location. Nei giorni scorsi Vanessa Scalera ha ricevuto, nella città di Corigliano-Rossano il Premio Aroldo Tieri, giunto alla sua sesta edizione, che proprio quest’anno è stato assegnato alla ormai amatissima attrice protagonista proprio della serie tv di Rai1. La cerimonia si è svolta nel piazzale del Castello Ducale di Corigliano con la presenza del sindaco Flavio Stasi e molti altri. Nel corso della premiazione l’attrice ha raccontato di come questa fiction le abbia cambiato la vita e del fatto che solo grazie a questa popolarità, nonostante sia un’attrice di lungo corso e prima di Imma avesse recitato in moltissimi ruoli, ha ricevuto la giusta e meritata considerazione del suo indiscutibile talento. Una popolarità che le consente ora di poter decidere a quali proposte dire di sì e a quali no -tra le tantissime che le pervengono- solo sulla base di ciò che realmente le piace fare. Il massimo per un artista.

