Quel viaggio nel cinema europeo non si può fermare alla stazione di Melfi

Tempo di bilancio per la rassegna di film e corti selezionati con professionalità e passione riconosciuti da Armando Lostaglio presso il Centro Nitti di Melfi. E a scorrere i titoli sono stati accontentati i gusti di tutti, con piacevoli sorprese, che hanno incontrati consensi e alimentato a fine proiezione interesse e dibattito. Così l’uditorio davvero variegato che ha partecipato alle proiezioni, presso il Centro Nitti, non ha potuto far altro che invitare gli organizzatori ad operarsi per un’altra stagione e magari con alcune proiezioni estive, nelle ore serali, che sarebbero davvero gradite a quanti restano in città. Del resto le pellicole di un tempo e il digitale di oggi non possono restare ferme alla stazioni di Melfi. Magari si potrebbe prendere un caffè, anche se amaro…come quel ” Cafè Express” girato nel 1980 da Nanni Loy con una magistrale interpretazione di Nino Manfredi. Giriamo la richiesta agli organizzatori, a nome del pubblico… fermo in sala d’aspetto.



Ampi consensi di pubblico alla rassegna Viaggio nel cinema europeo contemporaneo al Centro Nitti

Melfi. Si è conclusa con larghi consensi al Centro Nitti la rassegna Viaggio nel cinema europeo contemporaneo, un ciclo di film proiettati in sei serate nell’arco dell’inverno finora, a cura del CineClub Vittorio De Sica Cinit e l’Università popolare Nitti, presieduta da Michele Masciale.

La scelta delle opere è cura del De Sica, presieduto da chi scrive. Un viaggio fatto di film italiani diretti da giovani registi (“Vittoria” diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, e “Vermiglio” di Maura Delpero), l’ultimo di Ken Loach (“The Old Oak”), sei cortometraggi di autori italiani che hanno molto colpito per la loro profondità (visti e premiati al festival Tulipani di Seta Nera sul cinema sociale e al Montecatini International Shorts Film Festival); il film francese “La gazza ladra” e l’ultimo, belga, dei fratelli Luc e Jean-Pierre Dardenne “Giovani madri”.

Il poeta polacco premio Nobel

Czesław Miłosz concepisce la poesia come una “testimonianza” etica e storica, un “inseguimento appassionato del Reale”. Il poeta è un sopravvissuto,,sostiene, che usa la parola per colmare il vuoto, unendo memoria, compassione e una visione metafisica del mondo.

Inseguimento del Reale dunque, in cui la poesia non deve perdersi in astrazioni, ma essere fedele al particolare, alla realtà concreta, quasi come un “inseguimento” del mondo sensibile. Ha una funzione metafisica e sacra: Contrariamente al relativismo moderno, Miłosz cerca nel quotidiano la presenza del mistero, con una nostalgia del sacro che mira a una visione integrale dell’essere (da una nota critica).

Ecco, mutuato al cinema dei Fratelli Dardenne, e a questo loro ultimo “Giovani madri”, lo spettatore entra in armonia con le vicende quotidiane, facendo delle storie un unicum per raccontare il nostro tempo.

Il vescovo Ciro Fanelli che ha chiuso la rassegna, ha espresso la dimensione della compassione insita nel film. Nel senso cristiano e umano.

Lo sguardo sul cinema europeo pone ulteriori interrogativi mentre apre a nuove e profonde realtà.

Il preside Masciale ha voluto offrire, a nome della Università popolare, una targa ricordo per questo viaggio nel cinema d’autore.

Armando Lostaglio