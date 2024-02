Quattro tranquilli lunedì di paura? Al Cinema con Cinergia

Se siete stati sulle montagne russe, al lunapark tra specchi e ragnatele del castello stregato e non vi lasciate suggestionare dalla leggenda dell’impalatore Dracula o avete letto i gialli che da Jack Lo Squartatore portano davanti a usci, pianerottoli, vasche da bagno o altri luoghi ovattati (si fa per dire) dove sangue e urla invitano a guardare dall’altra parte, mentre le sonorità heavy metal fanno aumentare battiti e pressione, e allora non potete perdere la rassegna che l’associazione Cinergia organizza a Matera, dal 5 al 26 febbraio presso il cinema comunale Guerrieri. Si chiama ” Monday Horror Night”, che tradotto letteralmente in lingua italiana è ” Orrore lunedì notte ” e comprende quattro classici del cinema di orrore. Dalle immagini e dai colori di copertina, con tanto di rosso e nero, curato dal creativo ”Phibrilla” , sembrerebbe che Dario Argento con l’arcinoto ” Profondo Rosso” e le musiche dei Goblin, debba aprire la rassegna…



Dario Argento c’è con Suspiria (anno di grazia 1977 in versione restaurata 4K) ma nella proiezione del 12 febbraio. Toccherà a un altro maestro dei film dell’orrore, William Friedkin, inchiodare il pubblico alle poltrone con ”L’esorcista” del 1973 (anche questo restaurato in 4K) che fece incetta di premi Oscar l’anno successivo. Il 19 febbraio spazio a Ruggero Deodato con ”Cannibal Holocaust” del 1980, sottoposto a restauro, e a suo tempo vittima di censure, polemiche ma anche apprezzamenti. Il quarto tranquillo lunedì di paura si concluderà il 26 febbraio con ”L’esorcista-Il credente” di David Gordo Green, uscito nel 2023. Non diciamo nulla sulle trame dei film. Ma la curiosità per gli appassionati del genere c’è tutta, anche per la indicazione degli orari. Lo spettacolo delle 22.00 è quello che porta alla notte degli orrori…Buona visione.