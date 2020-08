La memoria e la cultura della memoria si costruiscono con le esperienze, giorno dopo giorno, informandosi, studiandosi e confrontandosi con le tante diversità che ci circondano. Ma guai a mettersi i paraocchi dell’intolleranza, dell’integralismo che non ammette altre realtà e verità. E quanto accade nelle periferie delle grandi città europee, che hanno riservato i ghetti agli immigrati e non si sono sforzati di accogliere, capire, confrontarsi, deve preoccupare e non poco. Tanto più quando democrazia e libertà sono in pericolo davanti al pensiero unico. Il film ” L’età giovane” dei registi belgi Jean-Pierre e Luc Dardenne scoperchiano una pentola che continua a far ribollire un brodo di cultura scuro, senza sapore, ma intriso di livore. Chi vorrà potrà assistere alla proiezione -come informa l’amico Armando Lostaglio- mercoledì 19 agosto a Rionero nell’ambito della mostra nell’ambito della mostra di Cinema “Effetto notte. Il Cinema dei diritti negati,” a Rionero nel giardino di PAlazzo Fortunato.



agosto ore 21,00, stesso luogo, verrà proiettato il film dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne L’ETÀ GIOVANE, registi e sceneggiatori belgi, detentori di diverse Palme d’oro al Festival di Cannes (ROSETTA del 1999 e L’ENFANT – UNA STORIA D’AMORE, tutti portati nelle passate Mostre di Cinema a Rionero dal CineClub De Sica).

Questo film ci

conduce nei meandri del fondamentalismo islamico, in quelle realtà periferiche francesi evitando tuttavia di parlare esplicitamente degli attentati di Bruxelles. Quest’opera, presentata a Cannes lo scorso anno, si concentra sulla radicalizzazione nei giovani studenti.

Ahmed è uno studente di 13 anni che entra nella spirale dell’integralismo musulmano a causa dell’indottrinamento di un imam che, tra le altre cose, gli ripete che la sua insegnante di lingua araba, anch’essa musulmana, è un’apostata. Ahmed che venera un cugino martire dell’Islamismo, decide allora di procedere autonomamente e di passare all’azione nei suoi confronti.

I due registi belgi, con il loro Cinema, non hanno mai smesso di sperare nelle persone che mettono in scena, senza per questo voler ricercare accomodanti finali, bensì delle riflessioni collettive sul nostro tempo.

Il Vescovo della Diocesi di Melfi CIRO FANELLI ha assicurato la propria presenza alla proiezione per discutere dei temi legati al dialogo interreligioso e dei problemi del fanatismo che si radicalizza specie nei giovani.