Quanta sofferenza,poesia e passione a Matera nel giovane ”Zvani” Pascoli.

Uno spaccato della vita giovanile, soprattutto, del giovane poeta romagnolo che insegnò greco e latino tra il 1882 e il 1884 al Liceo Ginnasio di Matera, ubicato nel Palazzo del Seminario, tra le pagine del film ”Zvanì. Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”, diretto da Giovanni Piccioni, e trasmesso martedì 13 gennaio da Raiuno, che ha colpito per intensità, dialoghi e tanta speranza che i sogni di un giovane professore potessero realizzarsi. Cominciando, come primo incarico, proprio da quella landa desolata dimenticata da Dio e dagli uomini, scelta dal poeta Giosuè Carducci, che gli aveva promesso Teramo…quasi un ”anagramma” con Matera commenterà Giovanni Pascoli. Pochi i minuti dedicati all’esperienza nella città dei Sassi, raccontata in altre occasioni da Giovanni Caserta https://giornalemio.it/cultura/140-anni-fa1-novembre-1882-pascoli-da-matera-per-il-16-compleanno-della-sorella-mariu/, insieme a un altro amico Antonio Restori, bolognese, che con lui divise sofferenze, aspirazioni di voler tornare nella sua Emilia, tra gli affetti di quel che restava(le sorelle) della famiglia. Matera gli resterà nel cuore per la semplicità della gente, la bellezza ”selvaggia” dei luoghi.



La fiction non è stata girata a Matera ma c’è la ricostruzione dell’ingresso del Palazzo del Seminario. Una parentesi che si intreccia tra i ricordi, le emozioni del passaggio del feretro del poeta che torna a casa su un treno, tra i luoghi e la gente che gli hanno voluto bene. Una vita da anima in pena, con una famiglia segnata dalla scomparsa del padre ferito a morte da ignoti, che il poeta ricorderà nei versi della ” La cavalla storna ”. Dolore mai lenito dalla ricerca di verità, dalla vita insieme ma tormentata con le sorelle ma allietata dai successi letterari (mirabili gli apprezzamenti e la stima del Vate, Gabriele D’Annunzio) e da una esperienza di militanza giovanile (fino a scontare tre mesi di carcere) con l’anarchico e fondatore del socialismo italiano Andrea Costa. Vi invitiamo a vedere su raiplay il film ”Zvani”, https://www.raiplay.it/programmi/zvani-ilromanzofamigliaredigiovannipascoli , e quelle pagine dedicate a Matera e, magari, allungando fino ai luoghi di piazzetta Pascoli e del busto realizzato da Raffaele Pentasuglia inaugurato nel 2017 alla presenza di una delegazione di amministratori di san Mauro Pascoli (Forli Cesena) https://giornalemio.it/cultura/giovanni-pascoli-a-matera-tra-ricordi-un-busto-e-un-progetto/



IL FILM

Dal sito Rai.It https://www.rai.it/ufficiostampa/articoli/2026/01/Zvani–Il-Romanzo-Famigliare-di-Giovanni-Pascoli-fa88cf5e-28d1-4e41-b23a-c2f0c2775dd7.html

“Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli”

Una vita di poesia e non solo

“Abbiamo scelto di amare Pascoli, fino in fondo, e anche le sue sorelle e tutti i personaggi secondari, non trascurando alcune ombre e ambiguità, ma senza indulgere nel gossip, senza assecondare alcune morbose e facili interpretazioni della sua vita famigliare”. Così il regista Giuseppe Piccioni racconta come si è avvicinato – al di là del modo “riduttivo, spesso polveroso” con sui è stato spesso studiato – al poeta romagnolo nel suo Tv Movie “Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli”, una coproduzione Rai Fiction e MeMo Films, in onda martedì 13 gennaio in prima serata su Rai 1. A interpretarlo, Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e con Margherita Buy.



La storia prende il via nel 1912: Giovanni Pascoli è morto e un treno parte da Bologna per le sue esequie con studenti, autorità e parenti, tra i quali la sorella Maria, chiamata Mariù. Il viaggio riflette il lutto del paese, dove persone di tutte le classi sociali rendono omaggio al poeta del quale – attraverso i ricordi di Mariù – viene ripercorsa la vita: l’assassinio del padre, la giovinezza segnata dalla povertà, l’impegno politico e il rapporto complicato con Giosuè Carducci. Ma, nonostante le difficoltà personali e politiche, Pascoli si laurea e, dopo anni, riabbraccia le sorelle. Vivono insieme, ma le dinamiche familiari sono tese: Ida, più indipendente, lascia il fratello per cercare una vita propria. Giovanni, famoso ma infelice, si ritira con Mariù a Castelvecchio, dove il treno che lo porta alla sepoltura attraversa uno spazio surreale, con apparizioni misteriose, come nelle sue poesie.

