Quando la donna si ribella è nella leggenda di Kaira

Contro ogni sopruso occorre essere forti, coerenti, pronte alla denuncia, a metterci la faccia, per essere d’esempio per sé stesse e per le altre che non trovano il coraggio per farlo. E gli esempi di cronaca di ieri e di oggi non mancano per passare nella leggenda, come Kaira, l’eroina del film di Emanuela Del Zompo che sarà proiettato su proposta del cineclub De Sica Cinit il 15 ottobre alla festa del cinema di Roma. E la storia, tra sogni e realtà, offrono comunque un messagio preciso di voglia di essere sé stesse fino in fondo come è nella sfida della vita.



Su proposta del CineClub De Sica Cinit, Rionero in V.

La leggenda di Kaira di Emanuela Del Zompo approda alla Festa del Cinema di Roma

Il 15 ottobre si apre la Festa del Cinema di Roma, alle ore 16.00 sarà presentato il film di Emanuela Del Zompo La leggenda di Kaira grazie al supporto della Fondazione Roma Lazio film Commission presso il proprio Spazio nell’ Auditorium Parco della Musica, su proposta del CineClub “De Sica” Cinit. Il film è un viaggio alla scoperta della donna nella società. Occasione per discutere della sempre gravosa problematica della violenza contro la donna. Emanuela Del Zompo, l’autrice-regista dialogherà con i critici cinematografici Armando Lostaglio (CineClub De Sica-Cinit) e Franco Mariotti e con l’attrice Roberta Garzia. Sarà presente il cast artistico: Adriana Russo, Laura Sorel, Daniela Fazzolari, Raffaello Balzo, Rinaldo Talamonti, Eleonora Manara, Federico ed Allegra Emiliani, Michael Segal, Stefania Visconti, Barbara De Nuntis, Gruppo Storico Romano, Silvia Napolitano, Lulù Rimmel, Max Ulivieri, Pascal Persiano.

“Il cinema di Emanuela Del Zompo – annota Armando Lostaglio – può apparire come astrazione dal mondo reale, pur parlando di realtà. Evocando il sogno e la favola, colpisce per la sua naturalezza. È autrice, regista e attrice; costruisce mondi onirici, pur nella ristrettezza dei mezzi. Il cinema dovrebbe maggiormente premiare i sognatori. Scrive Antonin Artaud: “Non un sogno, ma il mondo stesso delle immagini che coinvolge lo spirito dove non avrebbe mai acconsentito ad andare, il meccanismo è alla portata di tutti.” Lo scrive in La coquille et le clergyman, ed aggiunge: “La pelle umana delle cose, il derma della realtà, ecco con che cosa gioca anzitutto il Cinema.” Sono concetti – conclude Lostaglio- che evocano sentimenti di purezza e dignità in una diaspora di memorie. Questo sa fare il cinema, e in un gioco di sensi lo fa anche Emanuela Del Zompo.”

Comunicazione De Sica Cinit