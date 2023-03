Qualunque giorno da oggi…per ‘’Obiettivo Rivoluzione’’

E’ la traduzione dall’inglese del film statunitense ‘’ Any Day Now’’ diretto da Travis Fine e uscito nel 2012, che sarà proiettato venerdi 3 marzo a Matera presso il cinema ‘’il Piccolo’’ per la 5^ edizione di ‘’Obiettivo rivoluzione’’ , la rassegna di cinema Lgbt, organizzato dalle Associazioni Risvolta e Agedo. Un film, ambientato negli anni Sessanta, che riapre le pagine del pregiudizio, dell’emarginazione sociale, della giustizia alle prese del dubbio di scelte che guardano anche alla convivenza, al sociale e ai buoni sentimenti e alle tante diversità di una società, che non può girarsi dall’altra parte, quando c’è un giovane ragazzo down che trova accoglienza e amore dove non ti aspetti. ‘’Any Day Now’’. Qualunque giorno è buono per cambiare idea e guardare in faccia la realtà, nella trama di un film con tante riflessioni e speranze. Il film, che sarà proiettato alle 18.30 in lingua originale e alle 20.30 in italiano, sarà introdotto da Antonella Salvatore Ambrosecchia e Valeria M. Vizziello di Agedo Matera.