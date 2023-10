Qual’è “Il prezzo della libertà”…per Imma Tataranni? Oggi, ultima puntata, 3^ stagione.

Questa sera, sempre sulla rete ammiraglia della RAI e sempre alle 21,30, ci sarà la messa in onda della 4^ ed ultima puntata della 3 stagione delle indagini di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore“, dal titolo “Il prezzo della libertà“. Dalle anticipazioni si apprende che si tratterà di un episodio particolarmente doloroso per la protagonista. Infatti, l’omicidio oggetto di indagine è quello di “Sara”, la paleontologa che il marito Pietro stava frequentando. Circostanza che farà emergere la relazione appena nata tra i due e che vedrà proprio il marito della Tataranni quale primo indiziato, perché era con lei nel Museo archeologico la sera dell’omicidio. Profondamente ferita dalla scoperta e non potendo, per ovvi motivi, occuparsi del caso, chiede un periodo di aspettativa e cerca -nonostante tutto- di aiutare Pietro nel mentre Calogiuri insiste nella sua indagine segreta sul reale mandante dell’attentato contro Romaniello, nonostante abbia appreso, negli ultimi fotogrammi della scorsa puntata, che quest’ultimo sia ancora vivo. Ma se tutti gli elementi raccolti portano a pensare che a ordinare l’esecuzione sia stato il famigerato imprenditore in odore di mafia Cenzino Latronico (su cui aleggia il sospetto che possa essere addirittura il papà vero di Imma), come è possibile …..se è morto venti anni prima? In tutto questo baillame, Imma scopre il vero colpevole dell’omicidio di Sara, scagionando e salvando così il marito. Ma salverà anche il loro matrimonio? Vedremo. Sempre Imma, affronta anche Calogiuri, che le rivelerà qualcosa di incredibile che la riguarda in prima persona. Quindi, una ultima puntata che si prospetta scoppiettante come le altre di questa serie che sono sembrate tutte più “mature” nella caratterizzaione dei personaggi e nel ritmo narrativo rispetto a quelle delle stagioni precedenti. Una maturazione che si potrà sicuramente meglio apprezzare nella già annunciata quarta stagione, le cui riprese dovrebbero esserci nei primi mesi del 2024. Nel frattempo si potrà gustare nei cinema il film “Palazzina LAF” che uscirà a fine mese e in cui (https://giornalemio.it/cinema/vanessa-scalera-oltre-imma-ce-palazzina-laf-il-film-sullilva-di-taranto/) vedremo recitare insieme gli attori che interpretano due colonne della fiction RAI: Imma Tataranni (Vanessa Scalera) e il giovane Salvo Montalbano (Michele Riondino).

