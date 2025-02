Provaci ancora Imma…con una notte indimenticabile

E’ la sorpresa degli ultimi minuti della prima puntata ” Provaci ancora Imma” della quarta serie di Imma Tataranni, la fiction di Rai Uno diretta da Francesco Amato e ispirata a lavori della scrittrice Mariolina Venezia,che alimenterà le attese dei telespettatori e degli appassionati di gossip sul tormento sentimentale del sostituto procuratore della Repubblica, divisa tra il bel maresciallo e il marito Pietro ( Massimiliano Gallo) . Ed è quella proposta da ‘consumare’ in un agriturismo del Materano che ha aggiunto pepe alla quarta serie, con il mai rassegnato maresciallo dell’Arma Ippazio Calogiuri ( Alessio Lapice) che è immediato nella proposta rivolta al sostituto procuratore della Repubblica Imma Tataranni ( Vanessa Scalera) per una notte di travolgente passione.Un breve tentennamento su quel ”Ti prego impazzisci anche tu…andiamoci a prendere una notte di felicità” e arrivederci alla seconda puntata per sapere se la cosa finirà li oppure…



Tutto questo mentre lo ”stress” sentimentale, famigliare e del lavoro fa crollare la dinamica ed estroversa Imma, che finisce con il crollare fisicamente tanto da farsi ricoverare in ospedale a Matera, nella vecchia struttura dell’Antonio Lacava, che sarà chiuso con l’apertura del nuovo nosocomio. Ed è in questo contesto che matura la morte sospetta del dottor Egidio Calbi, dopo aver sorseggiato un’aranciata al paracetamolo, sostanza al quale era allergico.



Il caso, a causa del ricovero di Imma Tataranni, viene assegnato a una collega impegnata nei preparativi per il matrimonio che ritiene chiusa la vicenda. Ma anche da un letto di ospedale il sostituto procuratore non sta con le mani in mano e scopre chi minacciava a causa del mancato utilizzo di un farmaco scoperto su internet per curare sua moglie (il rosticciere di crocchette Angelo Benevento, estraneo alla morte del medico ) e ”gratta gratta” viene fuori anche la macchina del fango, partita da una e mail anonima nei confronti del dottor Egidio Calbi che non condivideva la realizzazione del nuovo ospedale. Inchiesta dalla quale era uscito pulito. Ma intanto, altro collega, aveva fatto carriera tanto da essere individuato quale futuro direttore sanitario del nuovo ospedale.



Cerchio chiuso? Mah. Spunta la passione di Nadia una giovane infermiera, che lavora per una cooperativa, che deve tutto al dottore e al quale chiede di spendersi con la dirigenza della Asm per evitare il licenziamento inevitabile, con l’apertura del nuovo ospedale. Passo che il medico non farà e questo gli costerà la vita… per mano proprio di Nadia, orfana, che si sente tradita da chi l’aveva aiutato.

Caso chiuso in due giorni con tutti i rilievi del caso e con il maresciallo Antonio Lamacchia ( Nando Irene) che recupera, dopo una dimenticanza, i guanti di lattice che avrebbero incastrato l’autore dell’omicidio, finendo in un contenitore dei rifiuti. Esilarante. Ma contano i risultati e quel ”recupero” consente di risolvere il caso. Altri , come il rapporto di Imma Tataranni con il marito Pietro, sembrano giunti al capolinea con la confessione del tradimento con il maresciallo Calogiuri. ” Tempo scaduto” commenta Pietro, che aveva chiesto di ricominciare visto che anche lui aveva avuto una debolezza con Sara.

Eppure Pietro aveva cercato Imma con insistenza, che si era rifugiata a casa della ”cancelliera” Diana, finendo con lo scoprire dove viveva grazie alla spesa fatta da quest’ultima al supermercato: tintura per capelli e fragole, entrambe rosse… Finita?

C’è l’incontro con il poeta visionario e libertario Vasco Parisi che tira fuori una massima e un percorso illuminate ” La libertà val bene un senso di colpa..” Incontro, casuale, suggerito dal padre (Antonio Montemurro) che deve sopportare rimostranze e luoghi comuni di una moglie, che avrebbe preferito denunciare la nuora Imma ”per abbandono del tetto coniugale”. Reato estinto, come ricorderà il marito perchè soppresso 30 anni fa…

Ma in Procura il dottor Vitale ( Carlo Buccirosso) ha tante gatte da pelare come una carota, con le due figliole gemelle, che prendono ripetizioni proprio nell’ufficio di Imma Tataranni finchè la PM non arriva…e mette fine all’occupazione.

Una puntata al fulmicotone con Taccardi, il medico anatomopatologo Carlo De Ruggieri, che non sbaglia una valutazione. E poi Matera con le immagini dei Sassi, di piazza Vittorio Veneto e del Palazzo dell’Annunziata che ospita il Tribunale, l’hotel Le Monacelle sede di una residenza artistica internazionale e i suoi abitanti, alcuni dei quali ”comparse” scelte da Blu Video. Non dimentichiamo Lia Trivisani, coach di Vanessa Scalera, e le aspettative per la stagione turistiche che sta per iniziare. In tour per i luoghi d Imma… Comune, operatori e Lucana film commission che, con la Regione, ha sostenuto la produzione ci lavorino su.