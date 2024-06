Pronto per le sale il film “Samia” tratto dal romanzo di Giuseppe Catozzella

“La prima mondiale del film tratto da “Non dirmi che hai paura” sarà a New York al Tribeca Film Festival, il festival di Robert De Niro, il 9 giugno prossimo, nella Competizione principale. Sono molto felice che il film andrà a rappresentare l’Italia negli USA a un festival prestigioso, e ancora di più che questo film tra poco sarà di chi vorrà guardarlo, in tutto il mondo. Il romanzo è uscito 10 anni fa, in questi 10 anni credo abbiamo capito che le migrazioni sono il grande tema del nostro tempo, quello su cui si giocano guerre e governi, quello su cui si misurano i nostri sogni. Il sogno di Samia adesso è un grande film, diretto da Yasemin Şamdereli.” E’ con questo post sui social che lo scrittore di origini lucane Giuseppe Catozzella ha annunciato -qualche giorno fa- l’inizio del cammino di quest’ultima pellicola tratta dal suo romanzo che parla di una storia vera. Parla di “Samia” che, nata a Mogadiscio, in Somalia, durante una terribile guerra civile, all’età di 9 anni scopre di avere un grande talento: è più veloce a correre di tutti gli altri. Quindi, con l’aiuto del suo migliore amico Ali, trasforma questo talento in un sogno: rappresentare la Somalia ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008, dove arriva ultima nella gara dei 200m femminili, ma il mondo intero ha fatto il tifo per lei in un momento davvero magico. Al ritorno in Somalia, Samia diventa bersaglio delle rappresaglie dei governanti islamici del Paese perché ha corso senza velo, un peccato mortale imperdonabile. Rischiando la vita, la ragazza decide di intraprendere il viaggio per raggiungere l’Europa.Samia Yusuf Omar era una velocista somala che ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino 2008. Pur classificandosi ultima, Yusuf Omar attirò l’attenzione e l’affetto del pubblico, che la incoraggiò a perseguire il sogno di vincere una medaglia per il suo paese alle Olimpiadi di Londra. Fu probabilmente questo sogno, unitamente alla pericolosa situazione politica, a spingere l’atleta ad abbandonare la Somalia nella primavera del 2012. A partire da quella decisione, però, è incerto quale sia stato il suo destino. L’ipotesi più accreditata, ricostruita grazie alla giornalista di Al Jazeera Teresa Krug e alla sorella della ragazza, è che Samia abbia attraversato il Sahara, per essere prima imprigionata e poi rilasciata a Tripoli. Samia sarebbe infine annegata nel Mediterraneo, nel tentativo di raggiungere le coste di Lampedusa. La sua storia, raccolta e raccontata prima da Giuseppe Catozzella ed ora dal regista Yasemin Şamdereli (giunto al suo secondo lungometraggio), è quella del coraggio di una giovane donna che sfida un regime brutale e lotta per la sua libertà e per il suo futuro. Il film, ha specificato il regista, tiene particolarmente a raccontare chi era Samia, includendo le sue fantasie poetiche e mettendo in scena ciò che la ragazza sognava e desiderava. Un approccio fedele non solo allo stile di Şamdereli, ma anche al racconto dell’atleta che Catozzella fa nel suo libro, narrando in prima persona e immaginando per la ragazza un finale diverso. Un finale in cui Samia si salva e riesce a partecipare alle Olimpiadi di Londra del 2012. Un finale in cui, scrive Catozzella nei panni dell’atleta, “sui blocchi di partenza, in mondovisione, sono in quarta corsia. Bum. Questo è lo start. Adesso si corre”. La pellicola è stata girata a Taranto e dovrebbe uscire nelle sale in concomitanza con i Giochi Olimpici di Parigi.

I diritti cinematografici di Non dirmi che hai paura (Feltrinelli, 2014) furono venduti alla Indyca Film, che insieme a Rai Cinema, Bim Produzione, Neue Bioskop (Germania) e Tarantula (Belgio) ne ha tratto questo film internazionale distribuito dalla francese MK2. Ma tutti i romanzi di Giuseppe Catozzella sembrano destinati ad essere trasposti sul piccolo e/o grande schermo. Infatti, già in precedenza i diritti cinematografici di un altro successo, Alveare (Rizzoli, 2011; Feltrinelli, 2014) sono stati opzionati dalla casa di produzione Wildside e Rai Fiction che poi ne ha liberamente tratto un film tv intitolato L’assalto, con Diego Abatantuono e la regia di Ricky Tognazzi. Mentre i diritti cinematografici di E tu splendi (Feltrinelli, 2018) sono stati acquisiti da Fenix Entertainment Spa, e quelli ancora di Italiana (Mondadori, 2021) sono stati acquisiti da Fremantle – The Apartment Pictures ed attendono di essere sceneggiati e diretti.