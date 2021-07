Se non ci fossero iniziative a tutto tondo, che legano cinema, ambiente, cultura, oltre all’apporto di pochi che credono nelle potenzialità dei luoghi, la promozione per Monticchio laghi resterebbe nel cassetto degli annunci del ” Faremo…” con tutta la ridda di progetti e risorse che attendono di essere concretizzati. E ” Cine2laghi”, come riporta la locandina inviataci da Armando Lostaglio, è l’occasione per riparlarne dal 22 al 25 luglio. L’appuntamento è alle mura dell’Abbazia di Sant’ Ippolito all’insegna dell’Ecologia dell’anima con una offerta per tutti i gusti e fasce di età: film fest,curato da Armando Lostaglio, biosfera, teatro, arte. Si comincia con una marcia longa per conoscere e riconoscere i luoghi. E poi il cinema di Giuseppe Varlotta, con Zoè e Nanà,il teatro con il ” Cantico delle Creature ” di Simone Becagli,le passeggiate nei luoghi del silenzio e altro ancora, che troverete in cartellone. Il 25 Monticchio accoglierà un moNumento del cinema internazionale, come Giancarlo Giannini. Amarcord con tante pellicole e personaggi, che ci appartengono…