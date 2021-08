Cinema e rock e di quello buono, d’annata con quel Syd Barret che ha attraversato con i ”fenicotteri rosa” mezzo secolo e passa di storia della musica, che continua a contagiare e a coinvolgere generazioni diverse. Anche oggi che è tornato di moda il vinile e che i filmati a tarda notte su Rai5 sono un appuntamento da non perdere. Così come la proiezione fissata per la serata del 24 agosto per il Lecce film Fest. Appassionati in prima fila. E poco importa se abbiamo 20 o 80 anni. Le leggende non muoiono, anzi.Alle 21, per Rock Stories “Syd Barrett & Pink Floyd”, la genesi della band, i dischi del Diamante Pazzo, le sperimentazioni e “The Dark Side of the Moon” con Nicola Neto e Pasquale Stea e a seguire il concerto di Gianluca Milanese e Marcello Zappatore. E poi tutto il resto il programma del festival salentino è corposo e tratta di cinema invisibile, quello che è accanto a noi…

Comunicato stampa

23 agosto 2021

LECCE FILM FEST – FESTIVAL DEL CINEMA INVISIBILE

Cinema e rock senza confini

Martedì 24 agosto, serata dedicata a Syd Barrett &Pink Floyd per la sezione Rock Stories e si continua con le proiezioni dei film in concorso tra Filippine, Macedonia e Italia

Martedì 24 agosto, a Lecce, alle Officine Culturali Ergot alle 18 inizia la seconda giornata della quindicesima edizione del “Lecce Film Fest – Festival del Cinema Invisibile” organizzato e promosso dall’associazione Cineclub Fiori di Fuoco, ideato e diretto da Nicola Neto e Ornella Striani.

Si apre con i film in concorso e la proiezione del cortometraggio “Here, here” di Joanne Cesario (Filippine 2020, Fic. 18’), protagonista Koi, che ritrova la sua città natale ferita dalle estrazioni minerarie intensive e, a seguire, “Paragoghé – depistaggio” (Italia 2020, Doc. 60’) il documentario di di Angelo Loy tratto dallo spettacolo di Marco Baliani sulle collusioni tra Stato, estremismo nero, mafia e P2. Alle 20 invece c’è “Sticker” di Georgi M. Unkovski (Macedonia 2020, Fic. 19’) il racconto di come la determinazione a essere un buon padre venga ostacolata dalla corruzione e la burocrazia e poi una pellicola dedicata allo sport “Senza vento” di Christian Betti e Nicola Rossi (Italia 2020, Fic. 38’) dove un giovane atleta è deciso a seguire i passi dei mitici Pietro Mennea e Alex Zanardi

Alle 21, per Rock Stories “Syd Barrett & Pink Floyd”, la genesi della band, i dischi del Diamante Pazzo, le sperimentazioni e “The Dark Side of the Moon” con Nicola Neto e Pasquale Stea e a seguire il concerto di Gianluca Milanese e Marcello Zappatore.

Il Lecce Film Fest è una rassegna che punta a valorizzare tradizione e ricerca alla scoperta dei nuovi linguaggi della cultura nel panorama internazionale, con l’intento di offrire nuove chiavi di lettura del tempo presente attraverso il cinema, la letteratura, la fotografia, il teatro, il circo e lo sport, tra storie d’amore e di riscatto di uomini e, soprattutto, donne.

In programma incontri, concerti, workshop e un contest che mette a confronto le più interessanti produzioni cinematografiche, dalla Puglia al mondo, selezionate con cura per far conoscere un’idea di cinema fuori dalle logiche commerciali e della grande distribuzione. Sono 33 le pellicole (lungometraggi e film brevi) in concorso tra fiction, documentari e animazione usciti nell’ultimo biennio, che offre uno sguardo inedito sulla realtà. Le proiezioni sono accompagnate dai dialoghi tra gli autori presenti e il pubblico.

