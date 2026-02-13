Pronti? Dall’8 marzo l’ultima serie di Imma Tataranni. E per Vanessa Scalera…

…ma anche per Massimiliano Gallo, Alessio Iapice e per il regista Francesco Amato la cittadinanza onoraria ci starebbe tutto, per quanto Matera e la Basilicata hanno auto con una fiction dai numeri e dai risultati promozionali notevoli. Non dipende da noi, ma giriamo la proposta agli amministratori comunali, sindaco Antonio Nicoletti in testa. Nel frattempo abbiamo notato, come tanti, l’annuncio della nuova serie di Imma Tataranni durante le pause pubblicitarie della popolarissima fiction di Raiuno “Don Matteo”, con il consueto ”prossimamente” su questi schermi con la prima delle quattro puntate di ”Imma Tataranni”, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera. Alle prese con omicidi eccellenti, traffici illeciti in Basilicata e dintorni e con le difficoltà di un mènage famigliare e sul luogo di lavoro, che le crea non poche difficoltà. C’è attesa per la quinata serie, con le novità anunciate nel servizio dello scorso anno con le riprese tra Roma, la Città dei Sassi

https://giornalemio.it/cinema/imma-tataranni-5-senza-il-bel-maresciallo-calogiuri-e-la-scalera-verso-laddio/. Il 2026 segnerà la calata del sipario sulla fiction, visto che i protagonisti stanno facendo bene anche in altri settori, esperienze, ruoli e personaggi. Ma nella vita, come nella fiction, mai dire mai…

