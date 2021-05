…Non abbiamo la rampa di lancio, ma quel centro di geodesia spaziale di murgia Terlecchia, che lega storie millenarie del passato al futuro, aiuta ad attendere l’avvio del Matiff 2021 con un concorso che lega l’eroe omerico Ulisse alle sfida per conquistare e, naturalmente, sfruttare le risorse del pianeta rosso. Gli organizzatori del Matera Art International Film Festival si sono affidati alla piattaforma Filmfreeway per raccogliere proposte su un filone inesaurabile, che ha coinvolto nei secoli scrittori, musicisti,cineasti e visionari, naturalmente. Senza dimenticare il ruolo che le grandi potenze tradizionali ed emergenti hanno avuto nelle missioni spaziali. I lavori dovranno pervenire entro il 19 luglio 2021. A settembre, dal 19 al 21, sono in programma le date del festival e le scelte della giuria, che dovrà essere ”stellare”. Lavoriamo di fantasia. Qualcuno sarà reduce dalla perfezione visionaria degli spot del ”Pianeta Papalla”, legata alla pubblicità di una nota marca di elettrodomestici della Prima Repubblica, altri alle sequenze della pionieristica produzione Tv ” Spazio 1999”, altri ancora al film ” 2001 odissea nello Spazio” diretto da Stanley Kubrick ,che sarebbe stato il presidente ideale della giuria. Ma ormai è nel Paradiso siderale dal 1999… Però gli organizzatori, e magari con un colpo d’ala palombiano, potrebbero dedicargli uno spazio…Gioco di parole. Ma tutto torna. Del resto nella fantascienza c’è posto per viaggi planetari nel mare della Tranquillità, ma siamo sulla Luna, o per Guerre Stellari. Il regista c’è ed pronto ad atterrare a Matera…Sarà il presidente della giuria?



Uno sguardo che parte da Matera per arrivare all’Universo, attraverso l’oculare della macchina da presa.

C’è tempo fino al 19 luglio 2021 per partecipare, iscrivendosi attraverso la piattaforma Filmfreeway, all’edizione 01 del Matiff, il Matera Art International Film Festival, che s’innesta nel solco di qualità tracciato dall’anteprima, svoltasi lo scorso settembre 2020, e lo trasforma in una rotta spaziale, lungo la quale una giuria composta da professionisti del mondo del cinema – registi, attori, giornalisti, critici, produttori e distributori – selezionerà e premierà i vincitori.

Il titolo del Matiff 01, infatti, è “Ulisse su Marte”, un evidente riferimento alle spedizioni della Nasa sul Pianeta Rosso, che ha ispirato e ispira i cineasti d’ogni epoca, ma anche alle più recenti dichiarazioni del magnate Elon Musk, che ha iniziato a tracciare l’identikit degli “eroi privati” che potranno approdarvi – a pagamento – grazie al suo programma Space X.

La fantascienza, insomma, diventa attualità purché – questo è l’assunto – l’uomo mostri una visione consapevole non solo del presente ma anche del proprio passato, per costruire il futuro migliore possibile.

Una traccia infinita e universale, quasi un concorso di idee sul futuro attraverso i meccanismi consolidati della settima arte, che parla ad autori di tutto il mondo e di opere che possono spaziare dal lungometraggio al cortometraggio, anche di animazione, fino agli spot e ai trailer, e che saranno proiettate nel Cinema Guerrieri e in altre location significative della città, dai Sassi ai quartieri contemporanei.

Al momento, il presidente del Matiff, Leonardo Fuina, e il direttore artistico, Antonio Andrisani, insieme a tutto lo staff, sono al lavoro per garantire a questa prima edizione del festival un parterre di ospiti di caratura internazionale, dopo Giancarlo Giannini, Federica Di Giacomo e Guido Ettore Taroni, che hanno tenuto a battesimo l’anteprima.

Il bando del Matiff 01 è disponibile anche sul sito matiff.it.