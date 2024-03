Proiezione all’Unitep per la Forza silenziosa delle donne

Per quanti non hanno avuto la possibilità di vederlo, ma ne hanno sentito parlare, a quattro anni dalla prima proiezione https://giornalemio.it/cronaca/la-forza-silenziosa-delle-donne-immagini-e-testimonianze-senza-tempo/ e lo scorso anno per i 70 anni del Borgo La Martella, il filmato sulle tante figure femminili che hanno segnato la storia della Città dei Sassi, è l’occasione per riflettere su un patrimonio di esperienze che non va seppellito tra i ricordi, ma valorizzato, studiato tra le giovani generazioni. E domani, mercoledì 20 marzo,alle17.00, su iniziativa dell’Unitep, quel lavoro sarà proiettato nell’ aula magna dell’ Istituto Alberghiero Turi di Matera, in via Enrico Mattei ,nei pressi della chiesa Sacra Famiglia. E per essere precisi, meglio di google maps, di fronte all’IIS ” G.B Pentasuglia”. La proiezione sarà preceduta dal saluto del ”rettore” dell’Università della terza età e dell’educazione permanente Costantino Di Lillo. Ospiti della serata le le autrici Marcella Conese e Manuela Taratufolo, due donne del sindacato militante della Camera del lavoro. Previsto l’intervento di Salvatore Adduce, tuttora impegnato nelle politiche dei direttori ( alla direzione dell’Ali ) e con una lunga esperienza tra cooperazione, parlamento, enti locali. Toccherà a Filomena Di Lecce, della quale- come si suol dire- non c’è bisogno di presentazioni, condurre i lavori.