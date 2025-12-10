Proiezione a Reggio Emilia del docufilm “Matera Plovdiv la retta via della cultura”

Domani -giovedì 11 dicembre 2025- alle 18:30 presso la Biblioteca Santa Croce, via Adua 57, di Reggio Emilia, verrà proiettato il docufilm Matera Plovdiv la retta via della cultura; regia e montaggio Isabella Trovato; idea e sceneggiatura Donato Vena.

Il docufilm è stato premiato dal Parlamento Europeo come finalista al “Premio Cittadino Europeo 2020”. E’ previsto il saluto dell’Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Emilia Marco Mietto. “Matera Plovdiv la retta via della cultura” è un film che unisce le due capitali europee della cultura 2019 attraverso l’avventura vissuta dal lucano Donato Vena partito da Reggio Emilia alla volta di Matera per poi proseguire fino a Plovdiv, per ritrovare un amico bulgaro che non vede da oltre 25 anni. Donato viaggia lungo un’ipotetica retta via tracciata sul globo che unisce i due paesi, Italia e Bulgaria. Un viaggio che si sviluppa lungo i fantomatici 700 km di cultura di cui è infarcita questa retta via, attraversando dunque quattro stati, Italia, Albania, Macedonia del Nord e infine Bulgaria, passando per mare e terra, scoprendo usi e costumi delle popolazioni locali, svelando paesaggi, raccogliendo testimonianze, tra i sapori e i saperi dei luoghi visitati. Una sfida quella di Donato Vena: riuscire a piantare un paletto o tirare il filo rosso della cultura che unisce popoli diversi in otto punti lungo questo viaggio dai quali passa la retta via della cultura. A fare da collante tra gli Stati attraversati sono la musica, i balli folk e le tradizioni religiose, all’insegna di un concetto di cultura che passa necessariamente anche attraverso la tradizione popolare.” Ecco il trailer del docufilm già finalista del ‘Premio Cittadino europeo 2020’ :

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.