L’anticipazione che la fiction su Imma Tataranni sarebbe continuata l’avevamo riportata in vari contesti e protagonisti già a valle del ciclo delle prime sei puntate televisive e in occasione della presentazione del nuovo libro della scrittrice Mariolina Venezia https://giornalemio.it/cinema/imma-tataranni-2-si-fara-si-fara/. E ora una ulteriore conferma. Naturalmente attendiamo l’ufficialità della produzione, ma ormai ci siamo e per Matera sarà una ulteriore occasione di promozione turistica e di lavoro, come abbiamo riportato in altri servizi.“Da settembre cominciamo a girare i nuovi episodi, saranno dieci. Imma tornerà con furore e grande forza”, mentre sono in corso le riprese del suo altro grande successo I Bastardi di Pizzofalcone” L’annuncio è dell’attore Massimiliano Gallo, marito della irruenta, perspicace e simpatico sostituto procuratore della Repubblica di Matera in una intervista al sito web ”Giornalettismo” nel quale fa il punto anche su un’altra fiction della Rai https://www.giornalettismo.com/massimiliano-gallo-intervista-bastardi-pizzofalcone-imma-tataranni/. Bene attendiamo la brava Vanessa Scalera e il cast che ,probabilmente, potrebbe comprendere delle novità. Si va, naturalmente, sul sicuro visto l’ottimo rapporto che il regista Francesco Amato ha con il ”nostro’ Geo Coretti di Blu Video e con una risorsa preziosa come Lia Trivisani, tutor a tutto tondo del pm Imma- Vanessa Scalera che, con quell’identitario ” Beeh,Veloceeee…”, ha conquistato tutti. Insieme a tanti volti noti e meno noti materani e di piccoli centri da Grottole a Bernalda a Tursi per citarne alcuni.



E nel frattempo attendiamo l’uscita mondiale di ” No time to die” il 25° film della serie su James Bond, girato a Matera nell’anno da capitale europea della cultura. Ai botteghini scaldano i motori per una produzione miliardaria. Radiociack, omologa per il cinema di RadioFante, rilancia da un quinquennio un progetto o sogno nel cassetto chiamato ” Ressurrection” di Mel Gibson. Sarebbe il seguito di The Passion del 2002. E’ questione di finanziatori, di costi a quanto pare e di opportunità. Molte cose sono cambiate,anche a Matera, ed è bene fare le cose per bene…Se ci saranno condizioni, convenienza e garanzie tutto è possibile. Altrimenti attendiamo una Pasqua di Resurrezione. Quando? A saperlo…