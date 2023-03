Primo ciack per “Imma Tataranni 3” e spot al Tg1 delle 20.30

Puntuale come un orologio svizzero, lunedi 13 marzo, il primo ciack a Matera in via Fiorentini, nel Sasso Barisano e dintorni, per la fiction di Raiuno ” Imma Tataranni 3 sostituto procuratore”, come avevamo anticipato nel servizio del febbraio scorso https://giornalemio.it/cinema/dal-13-marzo-le-riprese-a-matera-della-3-stagione-di-imma-tataranni-4-puntate/ . E l’evento ha avuto un passaggio nel TG di RaiUNO delle 20.30 con un ampio servizio sulla fiction, con interviste alla brava attrice Vanessa Scalera, ormai materana di adozione, il cui look è stato apprezzato anche da alcune concittadine, al regista Francesco Amato che trova sempre nuove ispirazioni per ambientare le scene,alla scrittrice materana Mariolina Venezia , all’attore e concittadino Nando Irene in divisa dell’Arma che in dialetto ha invitato a girare film Matera. E nel servizio hanno fatto vedere anche l’abitazione, di via San Biagio, dove abita Imma Tataranni. Si andrà avanti fino a tutto aprile. Altre scene del film sono state girate a Roma. Per ora quattro puntate e città curiosa di conoscere le storie tratte dai libri della scrittrice materana Mariolina Venezia e quale ”intercalare” il perspicace sostituto procuratore tirerà fuori dalle proficue interlocuzioni con la brava coach Lia Trivisani. Dopo ”Veloceeee” ? Siamo curiosi. E se la cosa avesse contagiato anche il marito, Pietro, l’attore Massimiliano Gallo? Curiosità doppia…Potrebbe essere ” Sciomm !” (sbrigati!) o ” Diluss” (Di lusso, ottimo) o ” Ce m’ha ffè ?” come dobbiamo fare ?…per ricomporre le diverse incomprensioni di una famiglia materana, diventata famosa in tv? Attendiamo la prima puntata.