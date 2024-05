Previsti e imprevisti…ha aperto con Confidenza al Lovaglio

Maggio e al cinema sbocciano i fiori, da annusare e apprezzare, sul grande schermo del cinema Lovaglio di Venosa, con la 162^ rassegna che ha previsto in calendario proposte davvero interessanti. L’esordio il 4 maggio scorso con ‘’ Confidenza’’ di Daniele Lucchetti per passare a “E la festa continua’’ di Robert Guédiguian, il 16 e 17 ‘’Priscilla’’ di Sofia Coppola, incentrato sulla figura della moglie del grande re del rock and roll (va precisato, vista la generalizzazione che si fa del termine rock) Elvis Presley. E dal rock alle arie dell’Ottocento veneziano con “Gloria!” di Margherita Vicario. Poi la pausa estiva, ma il buon cinema continua in attesa del festival del cinema di Venezia



Venosa 162 Rassegna al Cinema Lovaglio

di Chiara Lostaglio

Appena conclusa la 161^ Rassegna al Cinema Lovaglio di Venosa con un ennesimo straordinario film, May december dai richiami bergmaniani, e con il film del britannico Andrew Haigh, Estranei (All of us Strangers) che dedica “a quella generazione di persone queer in lutto con l’infanzia che non ha avuto” si riprende con una nuova, la 162^, dal titolo che la signora Lidia Lovaglio propone: Previsti ed Imprevisti. E sarà l’ultima prima della pausa estiva, da sabato 4 al 31 maggio. Si apre con un film italiano appena uscito: Confidenza di Daniele Lucchetti, drammatico e per certi aspetti enigmatico, scritto dal regista con Francesco Piccolo, basato sull’omonimo romanzo di Domenico Starnone. Due magnifici interpreti: Elio Germano e Vittoria Puccini in un film che si snoda in un dialogo intimo e universale, una storia d’amore complessa fra un professore ed una sua ex alunna; l’apparente addio si trasforma in una celebrazione della vita, un pallido rifiuto di lasciarsi andare al silenzio dell’oblio. Dal 9 al 10 maggio il bellissimo film del regista francese di origine armena Robert Guédiguian E la festa continua, laddove “la militanza è soprattutto gioia, incontro, conoscenza” asserisce il regista, il quale rimpiange di non aver avuto due vite: una per sé e una per gli altri. La candidatura alle elezioni di Rosa (Ariane Ascaride) e le delusioni di una politica troppo asservita ad interessi di parte. Eppure la speranza è viva, la vita è festa, che deve continuare. Il 16 e 17 maggio toccherà al film di Sofia Coppola che a Venezia ha commosso, con la Coppa migliore attrice alla protagonista Cailee Spaeny nei panni di Priscilla, moglie del mito rock Elvis Presley, che nel film resta ai margini nella sua mediocre quotidianità e fragilità nonostante il successo planetario. Neppure una canzone del leggendario Elvis (per diritti non concessi). Un film come nello stile netto ed evocativo di Sofia, figlia del celeberrimo Francis Ford Coppola, a noi legato per lucanità arcaica, che stimano le estive spiagge metapontine. Cattiverie a domicilio (23 e 24 maggio), una commedia esilarante dai toni british, diretta da Thea Sharrock con una brillantissima Olivia Colman (solo lei vale il biglietto d’ingresso). Il gusto di fare commedia (siamo in una cittadina inglese, un secolo fa) ci conduce in una saga da equivoci appena piccanti, girata con delizia e senso della scena. Con Gloria! di Margherita Vicario (ancora una donna dietro la macchina da presa, un esordio) siamo nell’800 veneziano; film in costume sulla forza della musica e del canto, interpretato da Galetea Bellugi e Carlotta Gamba, con incursioni di Elio (cantante delle Storie tese) e del comico Paolo Rossi. Al Cinema Lovaglio il 30 e 31 maggio.

Appuntamento quindi a settembre, in attesa dei film da Cannes e da Venezia. Buon Cinema!

