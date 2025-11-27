Presidio dei lavoratori forestali dinanzi alla Regione: per chieder fatti, non promesse!

Oggi dinanzi alla sede della Regione Basilicata si è tenuto un presidio dei lavoratori e delle lavoratrici forestali, un settore strategico per la manutenzione di un territorio a forte rischio idrogeologico. Pagamenti regolari, aumento delle giornate lavorative fino al raggiungimento delle 151 giornate per tutti e vero turnover generazionale che ringiovanisca il comparto, sono le richieste alla base della protesta sostenuta dai sindacati di categoria confederali. Istanze che troveranno voce, per quanto riguarda la Cgil, anche nello sciopero generale indetto per il 12 dicembre in cui verrà rilanciata la VERTENZA BASILICATA rispetto a cui vengo richieste risposte al governo regionale e nazionale.

Solidarietà al mondo della forestazione in sciopero è giunta dai consiglieri regionali di opposizione che, in una nota congiunta, scrivono: “Condividiamo la protesta. Inaccettabile il rischio di perdere 15,5 milioni del PSR: la maggioranza non ha mai compreso la gravità della situazione”. “Le forze di minoranza in Consiglio regionale della Basilicata esprimono piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della forestazione che oggi stanno scioperando davanti alla sede della Regione Basilicata, aderendo alla mobilitazione indetta dalle organizzazioni sindacali. La protesta di oggi è la conseguenza diretta di anni di scelte sbagliate, ritardi e sottovalutazioni da parte della maggioranza di centrodestra e del Presidente Bardi. Il settore della forestazione, fondamentale per la tutela ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza del territorio, continua a essere trattato come un comparto secondario, privo di una programmazione chiara e stabile. A rendere il quadro ancora più preoccupante è il rischio concreto della perdita di 15,5 milioni di euro del PSR, una circostanza che dimostra come questa Giunta non abbia mai realmente compreso la portata della situazione. Di fronte a emergenze così evidenti, la maggioranza ha scelto la strada dei continui rimandi, delle soluzioni transitorie e, talvolta, di interventi sui generis per affrontare problemi strutturali del settore.

Non è questa l’impostazione che questi lavoratori si meritano. Chiediamo al Presidente Bardi e all’Assessore Cicala di mantenere gli impegni presi attraverso un confronto vero, trasparente e risolutivo con le rappresentanze sindacali. La Basilicata non può essere ostaggio dell’approssimazione e delle continue soluzioni tampone che, da troppi anni, caratterizzano la gestione della forestazione. Siamo al fianco del mondo della forestazione, con rispetto e responsabilità, perché chi ogni giorno tutela, cura e protegge il nostro territorio merita risposte chiare, tempestive e durature. Le forze di minoranza continueranno a sostenere le ragioni della mobilitazione, portando in Consiglio regionale una battaglia che riguarda il futuro della Basilicata e la dignità del lavoro.”

Potenza, 27 novembre 2025