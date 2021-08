Mercoledì 1 settembre, un ospite d’eccezione al Nuovo Cinema in Villa, l’arena cinematografica allestita nella Villa del Prefetto di Potenza.

Alle ore 21:00 NANDO PAONE, uno dei volti più amati della commedia all’italiana, incontrerà il pubblico potentino prima della proiezione del film IL LADRO DI CARDELLINI, accompagnato dal regista Carlo Luglio.

Dai teatri di Napoli alla commedia di grande qualità, passando per la televisione, Ferdinando Paone, in arte Nando Paone, è tra gli attori comici più apprezzati del panorama italiano.

È il protagonista de Il ladro di cardellini di Carlo Luglio e con Pino Mauro, Ernesto Mahieux, Lino Musella, Viviana Cangianon, una commedia ambientata nel sud Italia tra la caccia ai cardellini e un uomo in cerca della libertà, per la quale è stato insignito del premio come Miglior Attore al Festival della commedia di Montecarlo.

Una carriera quella di Paone iniziata in film come Teste di cuoio, Vai avanti tu che mi vien da ridere, Bomber e proseguita con un vero e proprio sodalizio con Vincenzo Salemme iniziato nel 1992. I due, infatti, hanno collaborato quattro volte sul grande schermo e molto spesso a teatro in commedie come Premiata pasticceria Bellavista, Lo strano caso di Felice C. e Passerotti o pipistrelli. Uno dei suoi ruoli più noti al cinema è quello del simpaticissimo Costabile in Benvenuti al sud e Benvenuti al Nord. È stato fra i protagonisti del film ambientato sulle dolomiti lucane, Un Paese quasi Perfetto.

Insieme a Paone sarà presente nella villa del Prefetto anche il regista Carlo Luglio, al suo quarto film dopo Capo Nord, sotto la stella luce, Radici e una serie di documentari.

Biglietto 6€ in vendita al botteghino della Villa (ingresso via Mazzini) o attraverso il sito cineteatrodonbosco.com.

Apertura Villa e Botteghino dalle 20:00 con l’apericinema Spaziale in collaborazione con la Spritzzeria.

Il film chiude il mese di agosto della rassegna Nuovo cinema in villa, organizzata in collaborazione fra cineteatro don Bosco e due Torri e con il Patrocinio di Comune e Provincia di Potenza e che proseguirà anche nel mese di settembre.

Già annunciate le proiezioni di Un divano a Tunisi il 2, Capitan Sciabola il 3, e gli spettacoli dal vivo previsti il 4 settembre con il concerto di Giuseppe Sileo Live quintet e il 5 settembre con lo spettacolo di Teatro ragazzi a cura de La mansarda Teatro di Caserta E vissero felici e contenti.