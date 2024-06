Potenza: al via la prima “Bottega del Cinema”

Ha preso il via il 3 giugno e si concluderà il 5 agosto, nelle aule dell’IPSIA “G.Giorgi” di Potenza, la prima “Bottega del Cinema” . Un corso di 240 ore di sartoria e taglio del costume cinematografico tenuto da Simonetta Leoncini e Anna Coluccia, costumiste professioniste con decennale esperienza nel settore. Otto gli artigiani lucani impegnati in questa attività avviata dalla Lucana Film Commission in collaborazione con Cinecittà. La prossima “Bottega del Cinema” sarà avviata a Matera e sarà incentrata sul trucco professionale sempre in ambito cinematografico. “Generare intorno alle produzioni cinematografiche una vera e propria filiera. Con questo intento abbiamo creato una bellissima alleanza con Cinecittà per avviare delle botteghe artigiane in Basilicata” è il commenta la Presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto in cui ha aggiunto: “Anche attraverso la teoria, i corsisti stanno avendo la possibilità di conoscere la storia del costume e l’evoluzione della società attraverso il costume. Con le lezioni pratiche, invece, si stanno effettuando vere e proprie simulazioni di progetti cinematografici, televisivi e teatrali“. “Questa collaborazione con la Lucana Film Commission è il primo esempio di delocalizzazione dei corsi di formazione avviati da Cinecittà“- ha evidenziato il Direttore per la Produzione e Formazione di Cinecittà, Enrico Bufalini. Si rafforzano, così, le competenze delle maestranze del cinema e del settore audiovisivo“. All’incontro con la stampa hanno partecipato, oltre alla Presidente Romaniello e al Direttore Bufalini, il dirigente scolastico dell’IPSIA “G.Giorgi” Michele Nigro e la docente del corso Simonetta Leoncini.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.