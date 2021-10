Quando i sogni diventano realtà… Un ponte sulla gravina di Matera? Beh. I padri raccontano che ci avevano pensato le truppe americani nell’immediato dopoguerra, qualcosa era stato ipotizzato con il concorso internazionale di idee per il recupero dei rioni Sassi e poi nelle idee in grande di geometri da diporto e di appassionati delle politiche dell’investimento per far grande Matera. Ci ha pensato Francesco Ambrico, studioso di storia locale e in particolare dei fatti del XXI Settembre 1943, nonchè appassionato di jeep rigorosamente con livrea militare, a fare il miracolo senza concessione edilizia…E così dopo aver visionato il corto di ” No time to die”, il noto film su James Bond impersonato da Daniel Craig, e girato tra i rioni Sassi di Matera e la gravina di Gravina in Puglia ( Bari) , ha stralciato, fermato l’immagine e assemblato il ”ponte sulla gravina di Matera”. Utilizzando, naturalmente, il ponte romano di Gravina dove 007 vola di sotto…per sfuggire a quanti vogliono eliminarlo, per collegare ”Porta Pistola” all’altipiano murgico. Una cartolina da attraversare a piedi, in moto e in auto. Fantascienza, fotomontaggio. Ma ben riuscito e proprietà d’autore protetta anche dall’agente di Sua Maestà Britannica. Bravo Francesco.