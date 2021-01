…Magari anche una replica della DB5 che abbiamo apprezzato sgommare sul selciato degli antichi rioni di tufo e in centro nel corso del 2019 per le riprese di ” No Time, To Die” , il 25° film di James Bond, o presa in prestito da un club, da un collezionista o da un museo. Servirebbe a testimoniare, in maniera concreta, quello che ha rappresentato per Matera una produzione planetaria e che resterà negli annali dei fans dell’agente segreto di Sua Maestà Britannica, nato dalla fantasia dello scrittore Ian Fleming. Il 2 aprile 2021, infatti, è fissato il lancio internazionale del film,rinviato due volte lo scorso anno a causa della pandemia da covid 19. Non sappiamo se per quella data le sale cinematografiche riapriranno, ma riteniamo che le piattaforme digitali possano essere una valida alternativa per apprezzare il film del quale abbiamo già visto il trial.



Matera e la Basilicata al momento non hanno fatto conoscere cosa intendono fare per quella data e per un evento che potrà dare alla lunga, e con la ripresa dei voli e dei flussi turistici internazionali, un ritorno notevole del turismo. I luoghi, tranne per le “aberrazioni” di Murgia Timone, sono quelli conosciute in tutto il mondo. Ma se si hanno volontà e capacità di essere presenti o di affiancare la promozione di quel film girato a Matera occorre farlo per tempo. Quella delle auto usate da James Bond è una delle tante idee per ”qualificare” la ripresa turistica locale.E se la proposta piace, del resto ne abbiamo già parlato nel 2019, consigliamo di leggere il servizio ” My Name is Bond: James Bond!” Le auto di Sean Connery realizzato da Riccardo Gazzoli per il numero di gennaio di Auto d’Epoca. Per gli appassionati un tuffo nel passato, che fa turismo e con una fascia medio alta di turismo sulla quale lavorare.

ALCUNE FOTO DA AUTO D’EPOCA