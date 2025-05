Per The Chosen ”Il Prescelto” delibera nota e riprese dal 3 giugno

Alcuni avranno già visto la serie in tv o sulle piattaforme digitali e avrà apprezzato le peculiarità di una serie americana, tratta del Vangelo, di Gesù e dei discepoli con un approccio originale, rispetto ad altre produzioni girate a Matera. La delibera del Comune di Matera, pubblicata il 15 maggio scorso nell’albo pretorio on line , e il comunicato dell’ Ente Parco hanno indicato contenuti, luoghi e prescrizioni per la durata delle riprese che cominceranno nell’habitat rupestre a partire dal 3 giugno e fino al 27 dello stesso mese. Qualche disagio. Ma, domanda, si può avere la botte piena e la moglie ubriaca come riporta un antico adagio? Certamente ”No”. Matera città del cinema deve poter tenere dentro esigenze cinematografiche (meno male che le produzioni arrivano) e turistiche. A meno che non si decida di creare ”riserve” dove girare solo film, ammesso che fosse possibile. Dibattito aperto. Il casting locale per il film,ricordiamo, era stato realizzato nell’aprile scorso dalla Bluvideo casting. A Matera si girerà la sesta serie del film, diretto da Dallas Jenkins. Avrà una durata di circa 120 minuti e sarà diffuso nelle sale cinematografiche e sulle

piattaforme online. La società di produzione Film Production

Consultants Srl, con sede a Roma, ha ottenuto – come da delibera commissariale- le autorizzazioni dal Comune di Matera per girare anche in alcune zone dei rioni Sassi, patrimonio dell’Umanità con l’habitat rupestre. Le aree interessate – si legge in una nota dell’Ente Parco – riguardano

Contrada da Murgia Timone dall’intersezione con Jazzo Gattini al

Belvedere Murgia Timone, incluse le aree parcheggio del

complesso rupestre di San Falcione e tutti i percorsi di trekking e le chiese rupestri.

LA DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la relazione del Dirigente dell’Ufficio Cinema che di seguito integralmente si riporta:

Premesso che:

⦁ Con nota del 09/05/2025, acquisita al prot. gen. dell’Ente n. 0047379/2025 del 12/05/2025, e successiva nota integrativa assunta al prot. gen. 0047947/2025 del 13/05/2025 l’Amministratore Unico della Società di Produzione Film Production Consultants Srl, con sede legale a Roma, ha chiesto di poter effettuare sul territorio di Matera le riprese audiovisive per la realizzazione del film “The Chosen”, 6° stagione, nel periodo tra il 15 maggio e il 24 giugno 2025, secondo un cronoprogramma che evidenzia le riprese che interesseranno i luoghi della città dei Sassi da quelle che saranno effettuate presso il Parco della Murgia Materana.

⦁ The Chosen è una fortunata serie americana, diretta da Dallas Jenkins, profondamente rispettosa e fedele al messaggio del Vangelo sulla vita di Gesù e le persone a lui vicine ma con un approccio totalmente differente alle pellicole dello stesso genere. The Chosen è, infatti, il primo adattamento sul ministero di Gesù e su come cambia drasticamente la vita delle persone che lo incontrano. È stato finanziato tramite crowdfunding ed è diventato rapidamente un fenomeno con oltre 430 milioni di episodi visti. La serie mostra un Gesù umano come non si era mai visto prima: caloroso, umoristico, invitante e così irresistibilmente divino che si capisce perché la gente abbandona tutto per seguirlo. La serie è strutturata in 7 stagioni, la prima delle quali è ora disponibile in italiano. La 6° stagione, che rappresenterà la cruenta scena della crocifissione, sarà quasi interamente girata nella Città dei Sassi e sul Parco della Murgia Materana.

⦁ Il film avrà una durata di 120 minuti circa, e sarà diffuso nelle sale cinematografiche e sulle piattaforme online.

⦁ L’autorizzazione a eseguire le suddette riprese è richiesta nelle giornate dal 15 Maggio 2025 al 24 giugno 2025: le suddette date si intendono comprensive della preparazione e ripristino dei luoghi.

⦁ I siti interessati dalla produzione cinematografica e dalle riprese sono i seguenti:

⦁ Sasso Caveoso;

⦁ Vico Solitario;

⦁ Via Muro;

⦁ Via Casalnuovo- Museo Demoetnoantropologico;

⦁ Piazza Duomo;

⦁ Porta Pistola;

⦁ Via Bruno Buozzi;

⦁ Murgia Timone- Belvedere- Parco della Murgia Materana;

⦁ Centro Storico e Rioni Sassi, in località specifiche da individuare di volta in volta durante la fase realizzativa del progetto.

⦁ L’attrezzatura tecnica adoperata dalla troupe è composta da: macchine da presa, techno crane camera, sherpa, dolly, manitou, arri Alexa, astra light panel, stands, pannelli riflettenti, tende easy up, generatori, materiale facilities, americana a traliccio, mezzi tecnici su ruote, drone.

Preso atto che:

⦁ in applicazione delle disposizioni stabilite dalla delibera di G.C. n. 509 del 20/12/2018 e dal relativo allegato A, parte integrante e sostanziale dell’atto, e tenuto conto delle informazioni acquisite e riportate nei modelli dell’istanza presentata dalla Società di Produzione Film Production Consultants Srl, l’importo dovuto per l’acquisizione dell’autorizzazione alle riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche è pari ad € 2.550,00, comprensivo dei diritti di immagine e dei diritti di istruttoria, ex artt. 2, 4, 7 e 11 del Regolamento che disciplina le autorizzazioni alle riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 09/03/2018, determinati come da nota Prot. n. 0048366/2025 del 14/05/2025 in:

⦁ € 50,00 per diritti di istruttoria;

⦁ € 2.500,00 per diritti di immagine (riprese cinematografiche con finalità /intrattenimento e ripristino dei luoghi, per un periodo di 15 giorni e in località b1, come da allegato A alla delibera di G.C. n. 509 del 20/12/2018).

⦁ Con comunicazione Prot. n. 0048542/2025 del 14/05/2025 alla Società di Produzione Film Production Consultants Srl – in coerenza con quanto stabilito nella riunione tenutasi nel Palazzo Comunale il 09/05/2025 relativamente alla presa in consegna, per il periodo delle riprese, da parte della predetta società, del Mu.DEA.M., come da verbale di riunione assunto al Prot. n. 0048510/2025 del 24/05/2025, allegato alla comunicazione di questo ufficio Prot. n. 0048542/2025 -, è stato chiesto di stipulare una polizza fideiussoria del valore di €.300.000,00, come quantificato dal Tecnico del Comune Ing. Emanuele Lamacchia Acito, con primaria compagnia di assicurazione, adeguata alla natura, tipologia e invadenza delle riprese, ex art. 4, co. 4 del regolamento comunale che disciplina le autorizzazioni alle riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 09/03/2018, a garanzia di eventuali danni procurati ai beni mobili ed immobili nell’esecuzione delle riprese dalla preparazione del set al ripristino dei luoghi a regola d’arte. In particolare per il Mu.DEA.M., così come si legge nel verbale di riunione del 09/05/2025, la società di produzione dovrà contrarre e consegnare “a garanzia dell’esatto adempimento dei propri oneri una polizza che tenga indenne sia l’A.T.I. appaltatrice che l’amministrazione comunale da eventuali furti, vandalismi, danneggiamenti e mancati ripristini dei luoghi che possano verificarsi all’interno del Mu.DEA.M. …”, precisando che lo svincolo della predetta polizza potrà avvenire solo a seguito di rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o ripristino dei luoghi e dopo la verifica ed accertamento del corretto adempimento di tutti gli obblighi e oneri derivanti dal Regolamento da parte degli uffici comunali preposti.



⦁ Il Comune di Matera, nell’ambito degli obiettivi istituzionali, ha il compito, tra l’altro, di favorire azioni finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo del proprio patrimonio paesaggistico, storico-artistico e culturale:

Considerato che:

⦁ la predisposizione delle produzioni cinematografiche, audiovisive e fotografiche e dunque la realizzazione di questo film rappresentano importanti e continue opportunità per Matera, ai fini della valorizzazione del territorio della città;

⦁ l’implementazione delle produzioni cinematografiche a Matera rientra fra gli obiettivi di primaria importanza e strategici dell’attuale Amministrazione comunale, in quanto attività fondamentale allo sviluppo professionale e alla crescita economico-culturale del territorio;

⦁ il film The Chosen, essendo parte di un circuito produttivo/distributivo industriale di portata internazionale assume un’importanza centrale per la città, in virtù delle ricadute economiche e occupazionali determinate dall’investimento produttivo, nonché della rilevante diffusione nazionale ed internazionale dell’immagine di Matera;



Atteso che:

⦁ in data 23/04/2025, su convocazione del Dirigente del Settore Patrimonio, Immobili, Cultura, Turismo e Cinema, Dott.ssa Giulia Mancino, si è tenuta una conferenza di servizi di coordinamento operativo tra lo stesso, i Dirigenti, i funzionari e i dipendenti dei vari Servizi di questo Comune coinvolti nelle procedure amministrative e la Produzione, al fine di definire le diverse attività necessarie alla buona riuscita dell’iniziativa e stabilire le competenze a carico di ciascun settore e ufficio comunale;

⦁ in seguito a tale riunione si è redatto un verbale di coordinamento e, facendo seguito alle risultanze emerse nel corso della conferenza di servizi e su comunicazione del Sub-Commissario Dott.ssa Mariarita Iaculli, è stato richiesto ai presenti di attivarsi ognuno per la propria competenza ad adottare gli atti gestionali necessari;

Ritenuto, per quanto fin qui premesso, di consentire l’autorizzazione alle riprese audiovisive della sesta stagione della serie “The Chosen” per la regia di Dallas Jenkins nel Centro Storico e nel Rione Sassi della Città di Matera con le modalità e i dettagli espressamente riportati nell’allegato piano di lavoro illustrato durante la conferenza di Servizi e riportato nel verbale di Conferenza di Servizi del 23/04/2025, Prot. n. 0047468/2025 del 12/05/2025;

Preso atto che per gli eventuali ulteriori siti coinvolti durante l’esecuzione delle riprese/fotografie e non soggetti alla presente autorizzazione sarà cura del soggetto richiedente attivare le dovute relazioni con gli Enti/soggetti interessati.

Vista la documentazione istruttoria trasmessa a corredo dell’istanza;



Visto l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto e i Regolamenti Comunali;

Visto la delibera di C.C. n. 9 del 09/03/2018 di approvazione del Regolamento per l’autorizzazione alle riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche,

Vista la delibera di G.C. n. 509 del 20/12/2018 e il relativo allegato A, parte integrante e sostanziale dell’atto, con cui sono state approvate le tariffe da applicare per i diritti di immagine;



Il sottoscritto Dirigente, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e della misura M3) della sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, adottato con Delibera Commissariale con i poteri della Giunta n.69/2025, dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale al presente provvedimento.

PROPONE

Di deliberare per tutte le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo come segue:

1. di autorizzare la Società di Produzione Film Production Consultants Srl alle riprese audiovisive nel periodo tra il 15 maggio e il 24 giugno 2025, secondo un cronoprogramma che evidenzia le riprese che interesseranno i luoghi della città dei Sassi da quelle che saranno effettuate presso il Parco della Murgia Materana;

2. di demandare ai Settori/Uffici coinvolti, ognuno di propria competenza, l’adozione degli atti gestionali conseguenti e necessari al fine di assicurare il regolare svolgimento delle riprese;

3. di dare atto che il periodo di riprese e il relativo cronoprogramma potrebbe subire una variazione che ne determinerebbe una ulteriore integrazione istruttoria con il relativo ricalcolo delle somme dovute senza ulteriore provvedimento autorizzativo da parte del Commissario con i poteri della Giunta Comunale;

4. di rimandare agli altri soggetti coinvolti il rilascio delle eventuali relative autorizzazioni per l’utilizzo di aree rientranti nelle rispettive competenze degli uffici preposti;

5. di demandare alla Società di Produzione Film Production Consultants Srl l’acquisizione delle certificazioni e delle autorizzazioni inerenti l’utilizzo del drone nelle tipologie di aree interessate, rilasciate dall’ENAC, in quanto ente competente in materia di autorizzazioni al sorvolo di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR o drone), ove occorra;

6. di dare atto che il progetto dovrà rispettare la dignità e il valore dei luoghi;

7. di dare atto che la Società di Produzione Film Production Consultants Srl dovrà provvedere al versamento dei diritti di immagine e dei diritti di istruttoria determinati come da nota Prot. n. 0048366/2025 del 14/05/2025;

8. di dare atto, altresì, che la Società di Produzione Film Production Consultants Srl dovrà provvedere alla stipula di polizza fidejussoria ai sensi dell’art. 4, n. 4 del Regolamento sulle autorizzazioni riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/03/2018, come da nota Prot. n. 0048542/2025 del 14/05/2025;

9. di stabilire che è competenza del soggetto richiedente provvedere, a propria cura e spese:

⦁ all’acquisizione di tutte le autorizzazioni previste per legge, nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, assumendo ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione delle suddette riprese, come specificato dettagliatamente nel Modello 1 allegato al relativo regolamento comunale, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 09/03/2018, tenendo quindi sollevato il Comune di Matera da ogni responsabilità per eventuali danni diretti e/o indiretti a persone, animali, luoghi e/o cose che possano verificarsi nel corso delle riprese/fotografie e/o in dipendenza dall’iniziativa in argomento (sopralluoghi, allestimenti scenografici, preparazione tecnica del set e delle riprese, ecc.);

⦁ all’intera gestione dell’iniziativa sopra specificata, coordinandosi puntualmente con gli uffici comunali e con gli altri soggetti eventualmente coinvolti per evitare sovrapposizioni con le manifestazioni e gli eventi previsti nel medesimo periodo o con altre riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche presenti contemporaneamente sul territorio della città;

⦁ a dichiarare, preliminarmente all’avvio delle attività, l’idoneità per gli usi oggetto della richiesta formulata di strutture, infrastrutture e luoghi in cui svolgere le riprese/fotografie, sollevando integralmente il Comune da eventuali responsabilità per danni a persone, animali, luoghi e/o cose che dovessero verificarsi. Con tale atto dichiarativo, pertanto, lo status di strutture, infrastrutture e luoghi viene accettato a tutti i successivi e conseguenti effetti;

⦁ a citare nei credits relativi alle riprese audiovisive la collaborazione con il Comune di Matera, attraverso l’inserimento dello stemma e degli altri loghi (art. 4, c. 9 e c. 10 del Regolamento che disciplina le autorizzazioni alle riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 09/03/2018);

10. di stabilire che il soggetto in argomento ha l’onere di consegnare a questa Amministrazione una copia delle riprese/fotografie effettuate sul territorio del Comune di Matera (art. 4 del Regolamento che disciplina le autorizzazioni alle riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche);

11. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, all’Ufficio Cinema, Polizia Locale, Traffico, ZTL, Patrimonio, Sassi, Lavori Pubblici, Verde-Manutenzione Urbana, per i dovuti adempimenti.

12. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Dirigente, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e della misura M3) della sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, adottato con Delibera Commissariale con i poteri della Giunta n.69/2025, dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale al presente provvedimento.

Istruttore

Anna Giammetta

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Giulia MANCINO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri della Giunta Comunale

VISTO il D.P.R. del 13 novembre 2024 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Matera e il dott. Raffaele Ruberto è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco;

LETTA E VISTA la su estesa relazione dirigenziale e proposta, il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato agli effetti dell’adozione del presente atto;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

DI DICHIARARE la stessa, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

La presente delibera:

⦁ Ha decorrenza immediata;

⦁ Viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.