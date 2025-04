Per la Giuria Pop 2025 della 26ª edizione del Lucania Film Festival, al via le Cinepasseggiate

“Allelammie è lieta di annunciare l’inizio del percorso della Giuria Pop della 26ª edizione del Lucania Film Festival , che prenderà il via con la prima CinePasseggiata il 16 aprile 2025 e proseguirà fino a luglio con un totale di sei appuntamenti.” Lo si legge in una nota in cui si afferma trattasi di “Un’esperienza unica e immersiva, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del linguaggio cinematografico e alla valorizzazione di alcuni dei luoghi più affascinanti della Basilicata. Il progetto fa parte di Basilicata Novel , un percorso che unisce cinema, letteratura, cultura e paesaggi.

Le adesioni sono aperte fino al 14 aprile 2025.

È possibile partecipare registrandosi sul sito ufficiale del festival. Inoltre, sarà possibile prendere parte a ciascuna delle singole CinePasseggiate, consultando il programma sul sito ufficiale.

Il percorso dei giurati è aperto a tutti coloro che lo desiderano far parte della Giuria Popolare del Lucania Film Festival, che si terrà dal 4 al 10 agosto 2025. Tuttavia, tutti potranno partecipare alle singole CinePasseggiate.

Il primo appuntamento si terrà nel suggestivo borgo di Irsina , dove i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare uno dei capolavori del cinema mondiale: “Baarìa” di Giuseppe Tornatore, attraverso racconti, aneddoti e riflessioni. Il programma proseguirà con altre tappe imperdibili nel mese di maggio 2025: a Grumento Nova , dove sarà narrato il film “Il Gladiatore” di Ridley Scott, nella suggestiva cornice del “Colosseo” della Val D’Agri; il Castello di Lagopesole , dove si immaginerà il film “La finestra sul cortile” di Alfred Hitchcock e infine, la Torre di Satriano a Tito , dove sarà narrato “Esterno Notte” di Marco Bellocchio.

Durante le CinePasseggiate , i partecipanti saranno accompagnati da docenti universitari, esperti di cinema, blogger, archeologi, guide naturalistiche e professionisti del turismo culturale, per un’esperienza immersiva e arricchente.

I percorsi sono stati programmati e grazie collaborazione:

Direzione Regionale FAI Basilicata / Gruppo FAI Pisticci e Valle dei Calanchi (Delegazione FAI Costa Jonica) / Gruppo FAI Giovani (Delegazione FAI Matera) / Delegazione FAI Vulture Melfese Alto Bradano, Nucleo Carabinieri Biodiversità Potenza, S oprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata , Cineparco TILT e Pro Loco Basilicata.

/////////// PROGRAMMA

🔹 Mercoledì 16 APRILE 2025 – PISTICCI, CineParco TILT

19:00 – 21:00 – Temi del Lucania Film Festival

Kermesse e CinePasseggiate 2025 a cura del Team LFF

🔹 Domenica 27 APRILE 2025 – IRSINA

10:00 – 13:30 – Baarìa di Giuseppe Tornatore

CinePasseggiata a cura di Giuseppe Corrado e Angela Bianca Saponari

Coordinatore Regionale FAI Giovani Basilicata – Carmelo Nicolò Benvenuto

🔹 Domenica 11 MAGGIO 2025 – GRUMENTO NOVA

10:00 – 13:30 – Il Gladiatore di Ridley Scott

CinePasseggiata a cura di Giuseppe Corrado e Anna Pitta

🔹 Domenica 25 MAGGIO 2025 – LAGOPESOLE

10:00 – 13:30 – La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock

CinePasseggiata a cura di Giuseppe Corrado e Sara De Pascale

Delegata Regionale per I Luoghi del Cuore FAI Basilicata, dr.ssa Angela Malaspina

Capo Delegazione FAI Vulture Melfese Alto Bradano, prof.ssa Paola D’Antonio

Reparto Carabinieri Biodiversità Potenza

🔹Domenica 8 GIUGNO 2025 – TORRE DI SATRIANO – TITO

10:00 – 13:30 – Esterno Notte di Marco Bellocchio

CinePasseggiata a cura di Giuseppe Corrado

Delegata Regionale Università FAI Basilicata – Prof.ssa Francesca Sogliani

🔹 Venerdì 18 LUGLIO 2025 – Pisticci, CineParco TILT

19:00 – 21:00 – Palinsesti e ospiti del Lucania Film Festival

Incontro a cura del Team LFF.”